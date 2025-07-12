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Kültür

Çankırı'da asırlık imece usulü keşkek yapma geleneği sürdürülüyor

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Belören'de köylüler, imece usulüyle keşkek yapma geleneğini sürdürüyor.

Ömer Faruk Çal  | 12.07.2025 - Güncelleme : 12.07.2025
Çankırı'da asırlık imece usulü keşkek yapma geleneği sürdürülüyor Fotoğraf: Ömer Faruk Çal/AA

Çankırı

Belören köyünde imece usulüyle keşkek yapma geleneği, bu yıl da köy okulu bahçesinde gerçekleştirildi.

Köy derneği tarafından toplanan yardımlarla alınan malzemeler, odun ateşinde bakır kazanlarda pişirildi.

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Köylülerin akşam saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar nöbetleşe karıştırarak dövme usulü yaptığı keşkek, katılımcılara ikram edildi.

Belörenliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği sözcüsü Mustafa Tatlı, AA muhabirine, köylerindeki keşkek geleneğinin bir asrı aşan geçmişi olduğunu söyledi.

Daha önceleri köylünün malzemeleri imece usulü toplayarak keşkek yaptığını anlatan Tatlı, bugün ise dernek aracılığıyla toplanan yardımlarla geleneğin sürdürüldüğünü belirtti.

Tatlı, geleneklerine "Belören Keşkek Festivali" adı altında devam ettiklerini dile getirerek, "Yine genci yaşlısı, kadını erkeği tüm köylümüzün elinin değdiği şekilde sürüyor." dedi.

Keşkeğin bölge kültürünün önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Tatlı, "Sadece yemek değil, kültürümüzün bir parçası olarak dayanışma, beraberlik ve paylaşmayı ifade ediyor. Yıl içinde birlikte olamayanların sevinçlerini, dertlerini paylaştığı bir gün olarak devam ediyor. Geleneğimizi gelecek nesillere aktarmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Annesinden öğrendiği keşkek yapımını kendisi de kızına öğretti

Akşamdan hazırlanan malzemeleri odun ateşinde sabaha kadar pişiren kadınlardan Zakire Baş ise annesinden öğrendiği keşkek yapımını kendisinin de kızına öğrettiğini, geleneğin sürmesini istediğini dile getirdi.

Köyün gençlerinden Utku Atakan ise her yıl köye gelmeyi heyecanla beklediklerine işaret ederek, "Keşkeği severek yiyoruz. Hem lezzetli bir yiyecek hem de akşamları eğlence oluyor. Ben de burada keşkeğin dağıtılmasına ve festival etkinlerine yardımcı oluyorum." diye konuştu.

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