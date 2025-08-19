Çankırı Yer Altı Tuz Şehri, festivali sürecinde binlerce kişiyi ağırladı
Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'ni, 4. Uluslararası Tuz Festivali sürecinde binlerce kişi ziyaret etti.
Çankırı
Çankırı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte 4'üncüsü gerçekleştirilen ve üç gün süren Tuz Festivali'ne yerli ve yabancı birçok turist katıldı.
Çankırı Belediyesi tarafından festival süresince Yer Altı Tuz Şehri'ne ücretsiz otobüsler kaldırılırken, kendi imkanlarıyla gelen vatandaşlar da uzun araç kuyrukları oluşturdu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Hititlerden kalma beş bin yıllık Yer Altı Tuz Şehri, festival süresince 695 bin kişiyi tuzun farklı atmosferi ile buluşturdu.
Yer Altı Tuz Şehri'ne yılda 1,5 milyon ziyaretçi çekme hedefini ortaya koyan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, hedeflediği oranın yarısına TUZFEST’25 etkinlikleri süresinde ulaştı.
Festival boyunca mağaraya giriş çıkış yapan 695 bin kişi, tuz Defilesi, Gökhan Ünver stand up gösterisi ve çeşitli etkinliklerinin yanı sıra sanat galerileri, tuz park, tuz göl ve tuzda kahvenin tadını çıkardı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.