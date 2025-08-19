Dolar
40.89
Euro
47.79
Altın
3,333.89
ETH/USDT
4,292.10
BTC/USDT
115,252.00
BIST 100
10,948.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Çankırı Yer Altı Tuz Şehri, festivali sürecinde binlerce kişiyi ağırladı

Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'ni, 4. Uluslararası Tuz Festivali sürecinde binlerce kişi ziyaret etti.

Ömer Faruk Çal  | 19.08.2025 - Güncelleme : 19.08.2025
Çankırı Yer Altı Tuz Şehri, festivali sürecinde binlerce kişiyi ağırladı

Çankırı

Çankırı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte 4'üncüsü gerçekleştirilen ve üç gün süren Tuz Festivali'ne yerli ve yabancı birçok turist katıldı.

Çankırı Belediyesi tarafından festival süresince Yer Altı Tuz Şehri'ne ücretsiz otobüsler kaldırılırken, kendi imkanlarıyla gelen vatandaşlar da uzun araç kuyrukları oluşturdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hititlerden kalma beş bin yıllık Yer Altı Tuz Şehri, festival süresince 695 bin kişiyi tuzun farklı atmosferi ile buluşturdu.

Yer Altı Tuz Şehri'ne yılda 1,5 milyon ziyaretçi çekme hedefini ortaya koyan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, hedeflediği oranın yarısına TUZFEST’25 etkinlikleri süresinde ulaştı.

Festival boyunca mağaraya giriş çıkış yapan 695 bin kişi, tuz Defilesi, Gökhan Ünver stand up gösterisi ve çeşitli etkinliklerinin yanı sıra sanat galerileri, tuz park, tuz göl ve tuzda kahvenin tadını çıkardı.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Okul Servis Araçları Yönetmeliğindeki Değişiklik Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanı ve insani değerleri merkeze alan daha adil bir dünya inşa edeceğiz
Yurt genelinde sıcaklık bu hafta da etkisini sürdürecek
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 7 milyon 896 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Benzer haberler

Çankırı Yer Altı Tuz Şehri, festivali sürecinde binlerce kişiyi ağırladı

Çankırı Yer Altı Tuz Şehri, festivali sürecinde binlerce kişiyi ağırladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet