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Kültür

Buzla kaplı Çıldır Gölü'nde fotoğraf sergisi düzenlendi

Ardahan-Kars sınırında bulunan buzla kaplı Çıldır Gölü'nde, Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen 14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren kareler sergilendi.

Günay Nuh  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Buzla kaplı Çıldır Gölü'nde fotoğraf sergisi düzenlendi

Ardahan

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nün Akçakale mevkisinde düzenlenen serginin açılışında, tarım, hayvancılık, orman, toprak, su ve köy yaşamına dair farklı görsellerin etkinlikte yer aldığını belirterek, organizasyonu burada yapmalarının da ayrıca önemli olduğunu söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz de daha önceki sergileri kapalı mekanlarda gerçekleştirdiklerine işaret ederek, "Sergimizi Çıldır Gölü'müzün donmuş yüzeyinde, doğa harikası bu alanda yapmak istedik. Bu suretle bakanlığımızın hedeflemiş olduğu amaca hizmet etmekle birlikte aynı zamanda ilimizin tanıtımına katkı sağlayacak şekilde sergimizi açtık." dedi.

Açılış sonrası katılımcılar sergiyi gezdi.

Vali Çiçek, daha sonra katılımcılarla donmuş göl üzerinde bir süre Eskimo usulü balık avcılığı da yaptı.

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