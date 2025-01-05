Dolar
35.36
Euro
36.49
Altın
2,639.84
ETH/USDT
3,632.00
BTC/USDT
98,346.00
BIST 100
10,075.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sarıkamış Harekatı'nın 110. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Ay Yıldız Tören Alanında “Şehitleri Anma” programı düzenleniyor.
logo
Kültür

"Buğday Tanesi" Uluslararası Asya Talent Film Festivali'nde "En İyi Film" seçildi

Buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filmi, Uluslararası Asya Talent Film Festivali'nde "En İyi Film" seçildi.

Ahmet Buğra Olaç  | 05.01.2025 - Güncelleme : 05.01.2025
"Buğday Tanesi" Uluslararası Asya Talent Film Festivali'nde "En İyi Film" seçildi

TBMM

Doğan Ümit Karaca'nın yönettiği, Ahmet Kutsi Karadoğan, Deniz Arna ve Erkan Bektaş gibi isimlerin rol aldığı "Buğday Tanesi" filmi, Hindistan'da düzenlenen Uluslararası Asya Talent Film festivalinde, "En İyi Film" ödülüne layık görüldü.

Serkan Bayram'ın hayat mücadelesini ve çektiği zorlukları konu alan film, 112 ülkeden 1150 film arasında mücadele etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram da sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, "2025 yılının ilk büyük ödülü Buğday Tanesi'ne. Hindistan'da düzenlenen Uluslararası Asya Talent Film Festivali, 112 ülkenin ve 1150 filmin yarıştığı dev bir organizasyona sahne oldu. Amerika, İspanya, Almanya, Fransa, Avustralya gibi ülkeler, sinema dünyasının büyük sanatçılarıyla festivale katıldı. Bu gurur dolu platformda, Buğday Tanesi filmi 'En İyi Film' ödülüne layık görüldü. Buğday Tanesi olarak ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

2022 yapımı film, dünyanın birçok festivalinden de ödülle dönmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni yıl denetimlerinde alkollü araç kullanan 5 bin 494 sürücüye işlem yapıldı
Samsun'da 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye, "Bu toprakta izin var" temasıyla Sarıkamış'ta bir araya geldi
Muğla'da sağanak etkili oluyor

Benzer haberler

"Buğday Tanesi" Uluslararası Asya Talent Film Festivali'nde "En İyi Film" seçildi

"Buğday Tanesi" Uluslararası Asya Talent Film Festivali'nde "En İyi Film" seçildi

"Buğday Tanesi" ABD'de 936 filmin içinde "Uluslararası En Etkili Film" ödülüne layık görüldü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet