Bozdağ Film Platoları, zengin mutfağıyla ramazanda ziyaretçilerini ağırlıyor
"Diriliş Ertuğrul", "Kuruluş Osman" ve "Destan" gibi birçok tarihi diziye ev sahipliği yapan Bozdağ Film Platoları, ramazan ayında da konuklarını ağırlamaya devam ediyor.
İstanbul
Dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en büyük film platosu olma özelliğini taşıyan platonun ziyaretçileri, Osmanlı başta olmak üzere eski Türk tarihine ait unsurları keşfediyor.
Konserler, söyleşiler ve atlı gösterilerin yapıldığı yaklaşık 200 dönümlük arazide, Anadolu lezzetlerinin sunulduğu Söğüt 1299 Restoranı, geleneksel ürünlerin satıldığı çarşı, cam atölyesi, geleneksel kıyafetlerle fotoğraf çektirme ve demir dövme alanları bulunuyor.
Bozdağ Film Platolarında Anadolu mutfağından önemli yemekler de ziyaretçilere sunuluyor.
"Söğüt 1299'da yemeği misafirlerimize hikayesiyle beraber anlatıyoruz"
Bozdağ Film Platoları Yiyecek İçecek Direktörü şef Hüseyin Bölük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, restoranlarının ismini Osmanlı'nın ilk başkenti olan Söğüt'ten ilhamla "Söğüt 1299" olarak belirlediklerini söyledi.
Bölük, restoranda Selçuklu, Osmanlı ve Anadolu mutfağının lezzetlerini "Yaşayan Mutfak" konseptiyle misafirlerine sunduklarını belirterek, "Bu konsept 2013'te Bodrum'da, 'bilinçsiz tüketime' karşı başlattığımız bir akımı anlatıyor. Söğüt 1299'da yemeği hikayesiyle beraber, Selçukludan Anadolu'ya kadar mutfak kültürümüzü şef dokunuşlarıyla ziyaretçilerimizin beğenilerine sunuyoruz." dedi.
Ramazan ayı için Selçuklu ve Osmanlı mutfağından örneklerle misafirlerini ağırladıklarını dile getiren Bölük, şunları kaydetti:
"Esasında Osmanlı mutfağı farklı zamanlarda değişik özellikler gösteriyor. Osmanlı'nın kuruluş, yükselme ve gerileme dönemleri, ilave olarak Cumhuriyet dönemi mutfağı ayrı ayrı ele alınması gereken bir anlama sahip. Biz bunları da dikkate alarak, menülerimizde bu geniş yelpazedeki ürünlerin tamamına yer vermeye çalışıyoruz. Başlangıçlarımızı Selçuklu, ara sıcaklarımızı Osmanlı, ana yemeğimizi 1000'li yıllardaki Anadolu'nun fethinden önceki yemeklerden seçiyoruz."
Bölük, bayram için sokak lezzetlerini içine alan bir menü hazırladıklarına işaret ederek, "Bayramda günde yaklaşık 1500-2 bin kişi civarında bir misafir bekliyoruz. Bunun için restoran dışındaki diğer alanlarımızı da hizmete açacağız. Yanı sıra kahvaltılarımızda bayram dokunuşlarıyla bir sunuş yapmayı planlıyoruz. Eskiden bayram kahvaltılarında herkes yer sofrasında bir araya gelirdi. Biz de bu konseptle hazırladığımız kahvaltımızla bayramı karşılayacağız." diye konuştu.
"Misafirlerimiz burada Anadolu, Selçuklu ve Osmanlı mutfağını tam anlamıyla öğrenmiş oluyorlar"
Yaşayan mutfak konseptini, 2013'ten beri uyguladıklarına dikkati çeken Hüseyin Bölük, verdikleri hizmetle ilgili çok olumlu geri dönüşler aldıklarını aktardı.
Bölük, misafirlerine unutulmaz bir gastronomi deneyimi vaadettiklerinin altını çizerek, "İçinde bulunduğumuz plato önemli dizilere ev sahipliği yapıyor. Bu diziler 110 ülkede izlenme rekorları kırıyor ve Amerika'dan Uzak Doğu'ya kadar birçok bölgeden buraya gelen misafirlerimiz var. Hem yerli hem de yabancı konuklarımız bu konseptten çok memnun oluyorlar. Misafirlerimiz burada Anadolu, Selçuklu ve Osmanlı mutfağını tam anlamıyla öğrenmiş oluyorlar." ifadelerini kullandı.
Söğüt 1299'un içinde bulunduğu Bozdağ Film Platolarının da konuklara eğlenceli bir deneyim sunduğunu aktaran Bölük, "Ziyaretçilerimiz, sabah güzel bir kahvaltı yapıyorlar. Ardından 2-3 saat platoyu dolaşıyor ve buradaki Türkiye ve dünyada benzeri olmayan 'Atların Destanı' gösterisini izliyorlar. Ardından da tadım menüsünü alarak buradan ayrılıyorlar. Dizi oyuncalarımızın da zaman zaman buraya gelmesiyle güzel bir birliktelik oluşuyor." dedi.
"Özellikle dizilerle insanlar burada yapılan mücadelenin büyüklüğünü daha iyi görmüş oldular"
Bölük, Osmanlı'nın büyüme hikayesine duyulan ilginin dünyanın farkı bölgelerinden ziyaretçinin restoran gelmesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Özellikle dizilerle insanlar burada yapılan mücadelenin büyüklüğünü daha iyi görmüş oldular. Misafirlerimiz imkansızlıklar içinde, bir davaya inanmışlığı görüyorlar. Bir çadırda, üç beş Alp'in bir araya gelmesiyle küçük bir boydan imparatorluğa giden sürece büyük bir ilgi ve merak duyuyorlar. Bu durum da onları son derece cezbediyor." değerlendirmesini yaptı.
Gelen konuklara sundukları yemekler hakkında çeşitli bilgiler verdiklerinin altını çizen Şef Hüseyin Bölük, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz bir domates çorbasını misafirlerimize ikram ederken onlara domatesinin ana vatanının Güney Amerika olduğunu, Osmanlı'ya 17. yüzyılda geldiğini, Fatih Sultan Mehmet'in hiç domates yemediğini de anlatıyoruz. Söğüt 1299 restoranımızdan ziyaretçilerimiz sadece yemeğe değil, bilgiye de doyarak ayrılıyorlar. Misafirlerimizle özel bir bağ kuruyoruz ve bu onlarla güzel diyaloglar geliştirmemize katkı sunuyor. Örneğin burada onlara imece kültürünü aktarırken bir misafirimiz bu kültürün, günümüzde Meksika'da da sürdüğünden bahsetti. Eskiden mutfak duvarlarına dönme dolaplar inşa edilirdi. Bu, 'veren el, alan eli görmez' düsturunun bir yansımasıydı. İhtiyacı olan boş tenceresini o dolabın kapağını açarak koyar, eliyle vurur, dolap döner ve dolu bir şekilde geri gelirdi. Bu kültürün Yemen'de günümüzde hala aktif olarak uygulandığını da yine gelen bir misafirimizden öğrendim."
Bozdağ Film Platosu ve "Söğüt 1299 Restoran", ramazan boyunca ve bayramda misafirlerini ağırlamaya devam edecek.
Bozdağ Film Platoları
Platoların ziyaret edilen mekanları, İnegöl Kalesi, Ürgenç Çarşısı, Marmaracık Kalesi, Yenişehir Çarşısı, Kulucahisar Kalesi, Harzemşah Sarayı, Söğüt ve Kayı Obası bölümlerinden oluşuyor.
İnteraktif etkinlikler sayesinde platoların ziyaretçileri, tarihi yaşayarak öğrenme imkanı yakalayabiliyor. Kayı Obası'nda ziyaretçiler geleneksel Türk kostümleriyle fotoğraf çektirebilirken, aynı zamanda at binme, Türk zanaat ürünlerinin yapımını izleme ve Kayı halkının günlük yaşantısını inceleme gibi faaliyetlerde bulunabiliyor.
Ziyaretçiler, beğeniyle izledikleri dizilerin setini görmenin yanı sıra oyuncularla tanışma ve sohbet etme imkanı yakalıyor.
Söğüt alanında ise ziyaretçiler, geleneksel şerbet ve kahve içebilecekleri yerlerde vakit geçirebiliyor, hediyelik dükkanında geleneksel kostümler satın alabiliyor.
Bozdağ Film Platoları, Türkiye'nin birçok ilinden gelenlerin yanı sıra ağırlıklı olarak Orta Doğu, Orta Asya, Afrika, Balkan ve Latin Amerika ülkelerinden çok sayıda konuk ağırlıyor.
Plato, haftanın 7 günü saat 10.00 ile 20.00 arasında gezilebiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.