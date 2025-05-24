Bosna Hersek'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk mutfağından lezzetler tanıtıldı.
Saraybosna
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 21-27 Mayıs'ta kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'nde program düzenlendi.
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki'nin misafiri olan gazeteciler ve yetkililer, Türk şefler tarafından hazırlanan lezzetleri tatma fırsatı buldu.
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Akseki, burada yaptığı konuşmada, Türk mutfağının zenginliğini dünyanın her yerindeki dostlarıyla paylaşmak istediklerini söyledi.
Türk mutfağının sadece yemekten ibaret olmadığını belirten Akseki, yemeğin aynı zamanda bir sofranın etrafında toplanma, sohbet etme ve birlikte vakit geçirme anlamına geldiğini ifade etti.
Davette Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı da tanıtıldı.
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