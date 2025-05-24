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Kültür

Bosna Hersek'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk mutfağından lezzetler tanıtıldı.

İsmail Özdemir, Vesna Besic  | 24.05.2025 - Güncelleme : 24.05.2025
Bosna Hersek'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi Fotoğraf: Samır Jordamovıc/AA

Saraybosna

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 21-27 Mayıs'ta kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'nde program düzenlendi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki'nin misafiri olan gazeteciler ve yetkililer, Türk şefler tarafından hazırlanan lezzetleri tatma fırsatı buldu.

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Akseki, burada yaptığı konuşmada, Türk mutfağının zenginliğini dünyanın her yerindeki dostlarıyla paylaşmak istediklerini söyledi.

Türk mutfağının sadece yemekten ibaret olmadığını belirten Akseki, yemeğin aynı zamanda bir sofranın etrafında toplanma, sohbet etme ve birlikte vakit geçirme anlamına geldiğini ifade etti.

Davette Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı da tanıtıldı.

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