Dolar
34.75
Euro
36.47
Altın
2,645.82
ETH/USDT
3,704.70
BTC/USDT
95,614.00
BIST 100
9,913.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Japonya Veliaht Prensi Akshino Fumihito'yu kabul etti. -VTR-
logo
Kültür

Bosna Hersek'in halk ezgileri "Sevdalinka" UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne alındı

Bosna Hersek'in geleneksel sevda şarkılarından oluşan "Sevdalinka", Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne eklendi.

Lejla Biogradlija, Alma Dekovic  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
Bosna Hersek'in halk ezgileri "Sevdalinka" UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne alındı

Bosna Hersek

Bosna Hersek'in halk ezgilerini simgeleyen ve bir kişiye, kente veya duyguya olan aşkı anlatan "Sevdalinka"nın UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmesi kapsamında başkent Saraybosna'da basın toplantısı düzenlendi.

Bosna Hersek Federasyonu Kültür ve Spor Bakanı Sanja Vlaisavljevic, bu kararın ülke için önemli bir tarih olduğunu söyledi.

Bosna Hersek Federasyonu Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Mirela Milicevic Secic de Bosna Hersek'in kültürel mirası "Sevdalinka"nın artık dünya kültür mozaiğine de dahil olduğunu belirtti.

Saraybosna Üniversitesi Müzik Akademisinden Tamara Karaca Beljak ise "Sevdalinka"nın tanıtımı için çalışmalarına devam edeceklerini aktardı.

Basın toplantısı kapsamında, bir "Sevdalinka" seslendirildi.

Bosna Hersek'te yüzyıllardır söylenen ve ülke kültürünün önemli bir parçası haline gelen "Sevdalinka" şarkıları daha çok melodik tonda seslendiriliyor.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Halil Falyalı suç örgütü soruşturması tamamlandı
Bakan Işıkhan: Kamu personelinin şartlarını iyileştirmeye devam edeceğiz
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Lütfi Doğan için anma mesajı
Kartalkaya'ya kar yağdı
Hakkari'de üs bölgelerinde karla mücadele çalışması sürüyor

Benzer haberler

Bosna Hersek'in halk ezgileri "Sevdalinka" UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne alındı

Bosna Hersek'in halk ezgileri "Sevdalinka" UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne alındı

Filistin'in 1000 yıllık Nablus sabunu yapımı geleneği UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdi

Malatyalı demir ustası "Yaşayan İnsan Hazinesi" olmaktan gurur duyuyor

UNESCO raporuna göre, çoğu sosyal medya fenomeni, doğruluğunu teyit etmediği bilgiyi paylaşıyor

UNESCO raporuna göre, çoğu sosyal medya fenomeni, doğruluğunu teyit etmediği bilgiyi paylaşıyor
Bosna Hersek, Türkiye'den Bayraktar TB2 alımı için müzakere aşamasında

Bosna Hersek, Türkiye'den Bayraktar TB2 alımı için müzakere aşamasında
İsrail'in saldırılarından Gazze'de 69 kültürel varlık, Lübnan'da 34 kültürel miras alanı etkilendi

İsrail'in saldırılarından Gazze'de 69 kültürel varlık, Lübnan'da 34 kültürel miras alanı etkilendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet