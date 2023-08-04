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Kültür

Bolu'da eksik parçaları bulunan tarihi eserler üç boyutlu tarayıcıyla modelleniyor

Bolu'da eksik parçaları bulunan tarihi eserlerin modellemesi üç boyutlu tarayıcılarla yapılıyor.

Zafer Göder  | 04.08.2023 - Güncelleme : 04.08.2023
Bolu'da eksik parçaları bulunan tarihi eserler üç boyutlu tarayıcıyla modelleniyor Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından Bolu Müze Müdürlüğünde bulunan taş eserlerin korunması ve restorasyonu için çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında büyük kısmı Roma dönemine ait taş sütun ve kemer gibi eserlerin modelleri, üç boyutlu tarayıcılarla bilgisayar ortamına aktarılıyor.

Bilgisayar ortamına aktarılan eserlerin çeşitli nedenlerle kırılmış ya da eksilmiş alanları belirlenerek modelleri oluşturuluyor.

Yaklaşık 3 ay sürmesi planlanan çalışma kapsamında Müze Müdürlüğü bahçesinde sergilenen 30'a yakın eserin eksik bölümlerinin tamamlanması hedefleniyor.

"Taşı taşla tamamlama usulüyle bir çalışma yapacağız"

Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü görevlisi Uğur Genç, gazetecilere, taş eserlerin eksik kısımlarının tamamlanması için taşı taşla tamamlama usulüyle bir çalışma yapacaklarını söyledi.

Genç, "Türkiye'de ilk defa yapılan bir yöntem olarak üç boyutlu tarayıcımızla eksik kısmın bir modelini oluşturuyoruz. Daha sonra elde ettiğimiz veriyle taş kesimi yaparak aynı yerine monte edeceğiz." dedi.

Çalışmayla tarihi eserlerde bütünlük sağlanacağını dile getirerek, "Bu sayede eser daha sağlam duracak. Bahçede bulunan 30'a yakın eser üzerinde tarama ve modelleme yapacağız. Çalışmalarımız yaklaşık 3 ay kadar sürecek. Çalışmalarımızın kapsamında aynı zamanda taşların temizliği de yapılacak." diye konuştu.

Genç, modellemesi yapılan ve temizlenen eserlerin üzerine koruyucu madde uygulanacağını da aktararak, bu sayede eserlerin hem temiz olmasını sağlayacaklarını hem de onları koruyacaklarını kaydetti.

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