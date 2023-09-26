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Kültür

"Bizim Orkestra", Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde eğitim gören özel gereksinimli, üstün yetenekli öğrencilerden oluşan orkestranın konserinde Sinan Akçıl da iki şarkı seslendirdi.

Kübra Ağaçyetiştiren  | 26.09.2023 - Güncelleme : 26.09.2023
"Bizim Orkestra", Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi Fotoğraf: Ahmet Okur - AA

Ankara

Özel gereksinimli müzisyenlerden oluşan "Bizim Orkestra", Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi. Konserde Sinan Akçıl da genç yeteneklere eşlik etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ile Türkiye Beyazay Derneği işbirliğinde düzenlenen konser, CSO Ada Ankara Yerleşkesi Mavi Salon'da izleyiciyle buluştu.

Aşık Veysel'e ithafen verilen "Bir Başka Konser"de Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde eğitim gören özel gereksinimli ve üstün yetenekli öğrencilerin kurduğu "Bizim Orkestra" sevilen şarkıları seslendirdi.

Orkestraya piyanoda Türkiye'nin otizmli ilk doktora öğrencisi, dünyanın en iyi müzik kulakları arasında yer alan Buğra Çankır eşlik etti.

Konserde müzisyen Sinan Akçıl da "Tabi Tabi" ve "Atma" isimli şarkılarını özel gereksinimli çocuklarla seslendirdi.

İzleyicilerden büyük beğeni toplayan konser, ayakta alkışlandı.

"Müzik engel tanımaz"

Sinan Akçıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahneye çıkacağından seyircinin haberi olmadığını ve onlara sürpriz yapmak istediğini söyledi.

Bizim Orkestra üyelerinin konsere çok çalıştığını vurgulayan Akçıl, "Bana ilk bu teklif geldiğinde şarkıların kaydını attılar. Öyle güzel çalışmışlar ki." dedi.

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında dün Millet Bahçesi'nde de konser verdiğini ancak bu gecenin kendisi için ayrı bir önem taşıdığını anlatan Akçıl, şunları kaydetti:

"Bugünkü heyecan, keyif bir başka. Çünkü maneviyatı çok yüksek. Çok yetenekli çocuklar var, o çocukları kazanmak lazım. Her zaman söylüyorum müzik engel tanımaz, bunu ispatlıyorlar. Performansları çok iyi, ezberlemişler şarkılarını zaten, Atma ve Tabi Tabi'nin en özel yorumu bu gece olacak. Yıllardır sahnede yapıyoruz ama en özel yorum bu gece olacak. Ankara en özel gecelerinden birini yaşayacak."

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