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Kültür

Bitlis'in tarihi dokusu "Dere Üstü Kentsel Dönüşüm Projesi" ile ortaya çıkarılıyor

Bitlis'in tarihi dokusunun ortaya çıkarılması amacıyla hayata geçirilen "Dere Üstü Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında yürütülen çalışmaların büyük bölümü tamamlandı.

Şener Toktaş  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Bitlis'in tarihi dokusu "Dere Üstü Kentsel Dönüşüm Projesi" ile ortaya çıkarılıyor Fotoğraf: Şener Toktaş/AA

Bitlis

Proje kapsamında Bitlis Deresi'nin üzerine inşa edilen binaların yıkılmasıyla gün yüzüne çıkarılan tarihi 9 köprü, sur duvarı, kale kapısı, Paşa Hamamı, Hazo Hanı, Hacı Behiye Cami'nin restorasyonu ve Nur Caddesi'ndeki binaların cephe yenileme işlemleri yapıldı.

Çalışmaları inceleyerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Doğan Yorulmaz'dan bilgi alan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, gazetecilere, kent merkezinden geçen dere aksı boyunca yaklaşık 5 hektarlık alanın 2020'de Cumhurbaşkanlığı Kararı ile "Riskli Alan" ilan edildiğini söyledi.

Alanda bulunan 177 bina ve 605 bağımsız bölüm niteliğindeki taşınmazın 2021'de kamulaştırıldıktan sonra tahliye edilerek yıkıldığını anlatan Karaömeroğlu, şöyle konuştu:

"Kentin tarihi ve kültürel yapılarını içinde barındıran kadim şehrin merkezinde her ne kadar 3 tescilli yapı bulunsa da yapılaşma nedeniyle tescillenemeyen onlarca yapının bulunduğu bilinmekteydi. Bu hassasiyetle yapılan yıkım işlemlerinde, alandaki tüm tarihi ve kültürel yapılarımız zarar görmeden gün yüzüne çıkarılmıştır. Yıkım çalışmalarından sonra alanda birçok kurum ve kuruluş tarafından farklı çalışmalar yürütülmüştür. TOKİ Başkanlığı dere ıslahı ve çevresinde rekreasyon çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Bitlis Belediyemizce de açığa çıkarılan tarihi ve kültürel yapıların restorasyonu gerçekleştirilmiştir."

Dere ıslahıyla alandaki tüm kanalizasyon, içme suyu, elektrik, doğal gaz, telekom alt yapılarının yenilendiğini, park ve yeşil alanların oluşturulduğunu kaydeden Karaömeroğlu, ortaya çıkarılan tarihi 9 köprü, sur duvarı, kale kapısı, Paşa Hamamı, Hazo Hanı ve Hacı Behiye Cami'nin restorasyonları ile Nur Caddesi'ndeki binaların dış cephelerinin yenilendiğini ifade etti.

Karaömeroğlu, geçen yıl başlayan rekreasyon ve restorasyon çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını, yıl sonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini belirtti.


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