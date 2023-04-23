Dolar
19.41
Euro
21.34
Altın
1,982.65
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
5,012.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

"Bir Hayalin İnşası" dijital enstalasyon sergisi Galata Kulesi'ne yansıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel hazırlanan "Bir Hayalin İnşası" dijital enstalasyon sergisi İstanbullularla buluştu.

Fatih Türkyılmaz  | 23.04.2023 - Güncelleme : 23.04.2023
"Bir Hayalin İnşası" dijital enstalasyon sergisi Galata Kulesi'ne yansıtıldı

İstanbul

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait fotoğrafların yapay zeka algoritmalarıyla yorumlanması sonucu oluşan veri heykeli, Galata Kulesi'ne video haritalama (mapping) yöntemiyle yansıtıldı.

Çocukların hayalinde canlandırdığı Atatürk'ü dünden bugüne taşıyan "Bir Hayalin İnşası" sergisinde, Atatürk'ün çocuklarla olan görselleri gösterildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği video haritalama gösterisinde, izleyenler cep telefonlarıyla fotoğraflar çekip görüntü aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tatilcilerin Osmangazi Köprüsü'nden geçiş yoğunluğu sürüyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Cleverly ile telefonda görüştü
Emine Erdoğan'dan "TCG Anadolu" paylaşımı
Bakan Kurum: İstanbul'umuzun 39 ilçesini baştan aşağıya yenileyeceğiz
TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'ndaki geçişini tamamlayıp Sarayburnu'na döndü

Benzer haberler

"Bir Hayalin İnşası" dijital enstalasyon sergisi Galata Kulesi'ne yansıtıldı

"Bir Hayalin İnşası" dijital enstalasyon sergisi Galata Kulesi'ne yansıtıldı

"Bir Hayalin İnşası" dijital enstalasyon sergisi Galata Kulesi'ne yansıtılacak

Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi kapılarını yeniden ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor

Fed, yapay zeka risklerini yönetmek konusunda bankalarla görüşüyor

Fed, yapay zeka risklerini yönetmek konusunda bankalarla görüşüyor
AB, yapay zekaya kural getirmeye hazırlanıyor

AB, yapay zekaya kural getirmeye hazırlanıyor
Google CEO'su Pichai: Toplum yapay zekanın hızla gelişmesine hazırlıklı olmalı

Google CEO'su Pichai: Toplum yapay zekanın hızla gelişmesine hazırlıklı olmalı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet