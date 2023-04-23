"Bir Hayalin İnşası" dijital enstalasyon sergisi Galata Kulesi'ne yansıtıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel hazırlanan "Bir Hayalin İnşası" dijital enstalasyon sergisi İstanbullularla buluştu.
İstanbul
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait fotoğrafların yapay zeka algoritmalarıyla yorumlanması sonucu oluşan veri heykeli, Galata Kulesi'ne video haritalama (mapping) yöntemiyle yansıtıldı.
Çocukların hayalinde canlandırdığı Atatürk'ü dünden bugüne taşıyan "Bir Hayalin İnşası" sergisinde, Atatürk'ün çocuklarla olan görselleri gösterildi.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği video haritalama gösterisinde, izleyenler cep telefonlarıyla fotoğraflar çekip görüntü aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.