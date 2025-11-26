Dolar
Kültür

Bilecik'te İnönü Savaşları'na ait savunma siperleri bulundu

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Türk ordusunun 1921 yılında Birinci ve İkinci İnönü Savaşları'nda kullandığı, uzunlukları 150 ila 200 metre arasında değişen çok sayıda savunma siperi bulundu.

Muhsin Arslan  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
Bilecik'te İnönü Savaşları'na ait savunma siperleri bulundu Fotoğraf: Muhsin Arslan/AA

Bilecik

Söğüt'te yürütülen rüzgar enerjisi santrali fizibilite çalışmaları sırasında 2 yıl önce siper benzeri hatlar bulununca, şirket yetkilileri durumu Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı uzmanları yönlendirildi.

BŞEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Taner Bilgin'in arasında bulunduğu heyet, 2 yıl süren çalışmada Söğüt'e bağlı Hayriye köyünün kuzeybatısından Bozüyük ilçesindeki Metristepe Zafer Anıtı'na kadar yaklaşık 5 dönümlük alanı kapsayan, uzunlukları 150 ila 200 metre olan çok sayıda siperi gün yüzüne çıkardı.

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya bölgelerini görebilen hakim noktada yer alan siperler, tarihi sit alanı olarak tescil edilerek koruma altına alındı.

Prof. Dr. Taner Bilgin, AA muhabirine, bölgenin hem Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinde hem de Milli Mücadele yıllarında kritik rol üstlendiğini belirtti.

Bilecik'in Osmanlı'nın siyasi birliğinin teşekkül ettiği coğrafya olmasının yanı sıra Milli Mücadele'nin seyrini belirleyen İnönü Muharebeleri'ne de ev sahipliği yaptığını aktaran Bilgin, "Bu nedenle Bilecik, tarih yazımında sıklıkla 'kuruluşun ve kurtuluşun şehri' olarak anılmaktadır. Ayrıca Bursa'nın işgali sonrasında Batı Cephesi Komutanlığının Mustafa Kemal Atatürk tarafından Bilecik'e taşınmış olması da bölgenin stratejik önemini güçlendirmektedir." dedi.

"Bölgedeki siperlerin inşasında kadınlar ve çocuklar da katkı sundu"

Bilgin, yaklaşık 10 yıldır bölgede sürdürülen akademik saha çalışmalarında çok sayıda siper ve savaş materyaline ulaşıldığını anımsatarak, yeni tespit edilen hattın da söz konusu araştırmaların bir parçası olarak ortaya çıktığını kaydetti.

"Siper hattının Sakarya Vadisi'nin geniş bir bölümünü kontrol edebilir konumda bulunması, İnönü Muharebeleri esnasındaki savunma stratejilerine dair önemli veriler sunmaktadır." bilgisini veren Bilgin, şöyle konuştu:

"Milli Mücadele dönemine ilişkin sözlü tarih ve arşiv bilgilerinin, bölgedeki siperlerin inşasında köylülerin, özellikle kadınların ve çocukların kayda değer bir katkı sunduğunu ortaya koymaktadır. Siperlerde yaşanan çatışmalara dair aktarılan anlatılar, bölgedeki askeri mücadelenin yoğunluğunu ve beraberinde getirdiği insani dramları yansıtmaktadır. Çatışma sırasında mevzilerini terk etmemek için birbirlerine bağlanan askerler veya mühimmatlarını tüketinceye kadar savaşan birliklere ilişkin örnekler, bu alanların tarihsel hafızadaki yerini güçlendirmektedir. Dolayısıyla üzerinden 104 yıl gibi süre geçtiği için bu siperleri yeniden gün yüzüne çıkartmak elbette ki zaman alacak."

Prof. Dr. Bilgin, tarih bilincinin güçlendirilmesi bakımından alanların özellikle gençler tarafından ziyaret edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

