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Kültür

"Belleğin İzi: Neolitik Kent Çatalhöyük" sergisi AKM Galeri'de açıldı

Anadolu Üniversitesi, Çatalhöyük Neolitik Kenti ve Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezince hazırlanan "Belleğin İzi: Neolitik Kent Çatalhöyük" sergisi ziyarete açıldı.

Fatih Türkyılmaz  | 21.12.2023 - Güncelleme : 21.12.2023
"Belleğin İzi: Neolitik Kent Çatalhöyük" sergisi AKM Galeri'de açıldı

İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi Galeri'de açılan sergide, 23 sanatçının Çatalhöyük üzerine kazı başkanlığının verdiği bilgileri yorumlayarak oluşturduğu resim, heykel, seramik, ahşap baskı, cam altı çalışması ve video enstalasyonundan oluşan 40'a yakın eseri yer alıyor.

Küratör Siret Uyanık ve Çatalhöyük Kazı Başkanı Doç. Dr. Ali Umut Türkcan tarafından hayata geçirilen sergi kapsamında, uzman arkeolog Nezih Başgelen moderatörlüğünde, Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan, Dr. Bülent Gönültaş ve Dr. Coşkun Bilgi'nin katılımıyla "Çatalhöyük Arkeolojisi ve Sanata Yansıması" temalı panel gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kazı Başkanı Doç. Dr. Türkcan, Çatalhöyük'ün sanatçılara ilham kaynağı olacağına işaret ederek, "Bundan 60 sene önce Çatalhöyük ilk kazıldığında dünya tarihinin en önemli arkeolojik keşiflerinden biriydi. Dünyanın en büyük kenti, ilk kenti, dünyanın ilk duvar resimleri, ilk inanç yapıları gibi dünyanın ilklerine sahip bir yer." ifadelerini kullandı.

Sergi küratörü Siret Uyanık ise Çatalhöyük'ün zengin sembollere sahip bir yaşam alanı olduğunu vurgulayarak, sembollerin o dönemin yaşam tarzıyla ilgili ilginç verilere ışık tuttuğunun altını çizdi.

Sergide, Türkiye'nin zengin arkeolojik mirası çağdaş sanatla birleştirilerek, geçmişin izleri modern bir perspektifle sunuluyor.

Sergi, 7 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

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