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Kültür

Bayram tatili nedeniyle Kapadokya'da yerli turist yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatili için Kapadokya'yı tercih eden yerli turistler, turizm merkezleri ve çevresinde yoğunluk oluşturdu.

Behçet Alkan  | 01.04.2025 - Güncelleme : 01.04.2025
Bayram tatili nedeniyle Kapadokya'da yerli turist yoğunluğu Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

Konaklama tesislerindeki doluluk oranının günler öncesinde yüzde 100'e yaklaştığı Kapadokya'da, tatilciler bölge turizmine hareket kattı.

Dokuz günlük bayram tatili için Kapadokya'ya gelenler nedeniyle Ürgüp ve Avanos ilçeleri, Göreme, Uçhisar, Ortahisar, Mustafapaşa beldeleri ile Çavuşin ve İbrahimpaşa köylerinde yoğun insan ve araç hareketliliği yaşandı.

Trafik yoğunluğunun görüldüğü bölgede tatilciler, açık hava müzeleri, seyir alanları ile ören yerlerini gezdi.

Bölgede aralıklarla etkili olan rüzgar nedeniyle sıcak hava balon turları yapılamazken, tatilciler arazi araçlarıyla düzenlenen turlara ilgi gösterdi.

Bayram tatili için bölgeye gelenlerden Sait Yıldırım, Konya'dan arkadaşlarıyla geldiği Kapadokya'da turizm merkezlerini ziyaret ettiğini belirterek, "Kapadokya'ya çok eskiden turla gelmiştik. Bu kez bayram tatilini değerlendirmek için kuzenlerimle geldik. Kapadokya güzel bir turizm alanı, görülmesi gerekir." dedi.

Bilal Çelik de bayram tatilini Kapadokya'yı keşif için fırsata dönüştürmek istediğini ifade ederek, "İki gündür Kapadokya'dayız ama daha göreceğimiz çok yer var. Ailece geldik çeşitli vadileri gezmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Turizmci Mehmet Aras ise bölgedeki konaklama tesisleri, tur hizmeti sunulan firmalar ve gezi alanlarında yoğunluk oluştuğunu söyledi.

Yeni turizm sezonuna bayram tatiliyle hızlı bir giriş yapıldığını dile getiren Aras, "9 günlük tatil bölgedeki yoğunluğu ciddi oranda artırdı. Bölgede trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Turizm işletmelerimizde yoğunluk var. Ancak bu yoğunluktan turizmciler olarak memnunuz." şeklinde konuştu.

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