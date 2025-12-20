Dolar
Kültür

Balıklıgöl'de hafta sonu yoğunluk oluştu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'da hafta sonu tatilinde güneşli havayı fırsat bilenler, tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde yoğunluk oluşturdu.

Müslüm Etgü  | 20.12.2025 - Güncelleme : 20.12.2025
Balıklıgöl'de hafta sonu yoğunluk oluştu Fotoğraf: Müslüm Etgü/AA

Şanlıurfa

Termometrenin 15 dereceyi gösterdiği Şanlıurfa'da hafta sonu tatilini fırsat bilenler, "dünyanın en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen, inanç turizminde önemli yere sahip tarihi mekanı ziyaret ediyor.

Kentin simgesi konumundaki yerleşkede balıklara yem atan ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı da çektiriyor.

Tarihi alanı gezenler, Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü mağaraya da gelip dua ediyor.

İlgili konular
Benzer haberler

