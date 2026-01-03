Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "2025 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması" programında konuşuyor.
logo
Kültür

Bakan Ersoy, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede kararlılıkla yol aldıklarını vurguladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede kararlılıkla yol aldıklarını vurgulayarak, "Yurt dışına yasa dışı yollarla çıkarılan kültür varlıklarımızı ait oldukları topraklara kazandırıyoruz." dedi.

Zafer Fatih Beyaz  | 03.01.2026 - Güncelleme : 03.01.2026
Bakan Ersoy, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede kararlılıkla yol aldıklarını vurguladı

Ankara

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki videolu paylaşımında kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan kültür varlıklarının geri getirilmesi için kararlılıkla çalıştıklarının altını çizen Ersoy, "Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede kararlılıkla yol alıyoruz. Yurt dışına yasa dışı yollarla çıkarılan kültür varlıklarımızı bilimsel, hukuki ve diplomatik çalışmalarla tek tek tespit ediyor, ait oldukları topraklara kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yürütülen çalışmalar sonucu 2018-2025 döneminde 9 bin 133 kültür varlığının Türkiye'ye iadesinin sağlandığını belirten Ersoy, daha geniş zaman aralığına bakıldığında ise 2002-2025 yıllarında iade edilen eserlerin sayısının 13 bin 448'e, 1980-2025 döneminde Türkiye'ye kazandırılan eserlerin sayısının da 26 bin 767'ye ulaştığını bildirdi.

"Son yıllarda çalışmalar somut sonuçlara dönüştü"

Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelenin uzun soluklu ve çok boyutlu bir süreç olduğuna dikkati çeken Bakan Ersoy, son yıllarda bu mücadelenin belirgin biçimde yoğunlaştığını ve somut sonuçlara dönüştüğünün altını çizdi.

Ersoy, bugüne kadar ülkeye kazandırılan eserlerin önemli bir bölümünün, yürütülen sistemli çalışmalar sayesinde bu dönemde Türkiye'ye iade edildiğini vurguladı.

Müze, müzayede evi ve özel koleksiyonların titizlikle incelenip arşiv belgeleri, bilimsel raporlar ve uzman görüşleriyle desteklenen hukuki süreçlerin kararlılıkla yürütüldüğü bilgisini paylaşan Bakan Ersoy, her eser için aynı titizlikle çalışıldığını bildirdi.

Uluslararası işbirliklerinin bu sürecin ayrılmaz parçası olduğuna işaret eden Ersoy, Türkiye'nin kültürel miras konusundaki haklı taleplerinin, uluslararası hukuk zemininde güçlü karşılık bulduğunun altını çizdi.

"Bu, sadece bir iade değil bir duruştur"

Her iadenin yalnızca bir eserin ülkesine dönüşü olmadığını belirten Bakan Ersoy, "Bu çalışmalar, kültürel egemenliğimize, tarihsel hafızamıza ve ortak mirasımıza sahip çıkma kararlılığımızın açık bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlığın, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede aynı kararlılıkla yoluna devam edeceğinin altını çizen Ersoy, yurt dışındaki eserlerin izini sürmeyi ve bu mirası gelecek kuşaklara aktarmayı sürdüreceklerini vurguladı.

