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Kültür

Bakan Ersoy, BM tarafından Ormana'ya verilen "en iyi turizm köyü" ödülünü takdim etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Birleşmiş Milletler (BM) Turizm Teşkilatınca Ormana'ya verilen "en iyi turizm köyü" ödülünü, İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen'e verdi.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 13.01.2025 - Güncelleme : 13.01.2025
Bakan Ersoy, BM tarafından Ormana'ya verilen "en iyi turizm köyü" ödülünü takdim etti

Ankara

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sekmen ve beraberindekileri bakanlıkta ağırladıklarını belirterek, BM Turizm Teşkilatı tarafından Ormana köyüne verilen "en iyi turizm köyü" ödülünü takdim ettiklerini kaydetti.

Bu ödülün sadece Ormana köyünün başarısı olmadığını, Türkiye'nin yerel kalkınma vizyonunun ve kültürel mirasa sahip çıkma çabalarının bir göstergesi olduğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Ormana, hem doğa hem de kültürel mirasımızı koruma konusunda örnek bir köy olarak, sürdürülebilir turizmin ve kırsal kalkınmanın sembolü olmaya devam edecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu ödülün sadece Ormana'nın değil, ülkemizin turizmdeki parlak geleceğinin de simgesi olmasını diliyorum."

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