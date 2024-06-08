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Kültür

Bakan Ersoy, 155 bin ilmekle yapılacak Atatürk'ün kilim portresinin ilk ilmeğini attı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında 155 bin ilmek ile yapılacak Atatürk'ün kilim portresinin ilk ilmeğini attı.

İlyas Gün  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
Bakan Ersoy, 155 bin ilmekle yapılacak Atatürk'ün kilim portresinin ilk ilmeğini attı Fotoğraf: İlyas Gün / AA

Samsun

Bakan Ersoy, festival çerçevesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen "Eskizden Piksele Anatolia Edition" sergisini gezdi.

Daha sonra Panorama Müzesi önünde 155 bin kişinin ilmek atması ile 1 haftada tamamlanacak Atatürk'ün kilim portresinin ilk ilmeğini atan Ersoy, ardından Samsun Olgunlaşma Enstitüsüne geçti.

Bakan Ersoy, burada da festival etkinlikleri kapsamında yapılan ve 55 bin parçadan oluşacak Atatürk'ün mozaik portresinin ilk taşını yerine yerleştirdi.

Ersoy, Samsun Olgunlaşma Enstitüsünün çalışmalarını da inceledi.

Etkinliklere Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da katıldı.

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