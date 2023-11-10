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Kültür

"Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin ilk fragmanı yayınlandı

TRT ortak yapımı "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde vizyona girecek.

Aişe Hümeyra Akgün  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
"Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin ilk fragmanı yayınlandı

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatının beyaz perdeye aktarıldığı filmin ilk tanıtım videosu yayınlandı.

Fragmanı ilk kez sosyal medya hesabından paylaşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "İsmi, Hocalı'da şehit edilen Aybüke bebeğin hatırasını yaşatmak için verildi. Aybüke Yalçın ismiyle, yüreğiyle, korkusuz yürüyüşüyle, şehadetle nihayetlenen genç ömrüyle hepimizin öğretmeni ve kahramanı oldu. 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' filmimiz 24 Kasım'da vizyonda." ifadelerini kullandı.

Yönetmenliğini Murat Onbul'un üstlendiği filmin senaryosunu Uğur Kılıç ve Ozan Bodur'un kaleme aldı.

Filmde Aybüke öğretmeni Nihayet Şahin, babası Sadık Yalçın'ı Caner Kurtaran, annesini ise Zeynep Kankonde canlandırıyor. Filmin oyuncuları arasında ayrıca Engin Hepileri, Cansel Elçin, Murat Han, Turgay Tanülkü ve Zeliha Kendirci yer alıyor.


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