Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin galeri katındaki gelirden devlete pay aktarılmadığı iddiasına yalanlama
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin galeri katından elde edilen gelirden devlete pay aktarılmadığı iddiasının gerçek olmadığını duyurdu.
Ankara
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin galeri katından elde edilen gelirden devlete pay aktarılmadığı iddiası gerçek dışıdır. Ecdat yadigarı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmekte, gelirleri Vakıflar Genel Müdürlüğünün hesaplarında yer almakta ve Sayıştay tarafından denetlenmektedir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.