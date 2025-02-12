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Kültür

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin galeri katındaki gelirden devlete pay aktarılmadığı iddiasına yalanlama

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin galeri katından elde edilen gelirden devlete pay aktarılmadığı iddiasının gerçek olmadığını duyurdu.

Sefa Bilgitekin  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin galeri katındaki gelirden devlete pay aktarılmadığı iddiasına yalanlama Fotoğraf: Hamit Yalçın/AA

Ankara

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin galeri katından elde edilen gelirden devlete pay aktarılmadığı iddiası gerçek dışıdır. Ecdat yadigarı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmekte, gelirleri Vakıflar Genel Müdürlüğünün hesaplarında yer almakta ve Sayıştay tarafından denetlenmektedir."

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