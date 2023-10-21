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Kültür

Ata mirası değirmenlerin çarkları "hayrat" için dönüyor

Giresun'da Yedi Değirmenler Tabiat Parkı'nda bakım ve onarımlarını mirasçılarının üstlendiği asırlık değirmenler, yöre halkına ücretsiz hizmet veriyor.

Gültekin Yetgin  | 21.10.2023 - Güncelleme : 21.10.2023
Ata mirası değirmenlerin çarkları "hayrat" için dönüyor Fotoğraf: Gültekin Yetgin/AA

Giresun

Giresun'daki Yedi Değirmenler Tabiat Parkı'nda yer alan asırlık değirmenler, mirasçıları tarafından korunup ayakta tutuluyor.

Espiye ilçesinde tabiat parkının adının verildiği 250 ila 500 yıllık değirmenler, 103 hektarlık alanda akarsular ve şelaleler üzerine kurulu bulunuyor.

Akkaya, Yeniköy ve Avluca köyleri sınırlarındaki tabiat parkında yer alan 7 değirmenin bakım ve onarımları ise bu köylerde yaşayan aileler tarafından yapılıyor.

Bozulan, zaman zaman sel suları nedeniyle zarar gören değirmenlerin yılda en az bir kez elden geçirilmesi gerekiyor. Köylülerin kullanımına sunulan değirmenler, tabiat parkını adeta yaşayan bir kültür hazinesine dönüştürüyor.

Avluca köyünde yaşayan Kadem Buruç, AA muhabirine, kendi sülalesi Buruçoğulları'na ait değirmenin en az 500 yıldır çarklarının döndüğünü söyledi.

Tabiat parkında kendilerinin yanı sıra Hacıoğulları, Abdioğulları, Hıdıroğulları, Palliçoğulları, Cörgeşoğulları ve Kıranoğulları sülalelerine ait değirmenlerin bulunduğunu aktaran Buruç, değirmenlerin bu ailelerin fedakarlığıyla çalışır durumda tutulduğuna işaret etti.

Buruç, değirmenlerden herkesin faydalandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yani özel bir çıkarımız yok. Dedelerimizin, atalarımızın yapmış olduğu değirmeni, onların hayırlarını yaşatmak için senede 1 veya 2 kez arıza yaptığında onarırız. Bu bir hayrat gibi. Değirmenin taşı yıpranmışsa sülale olarak kendi aramızda para toplarız, gider yeni bir taş kestirir, takarız. Diğer vatandaşlardan bunun için para istemeyiz. Babalarımız, dedelerimiz gelip değirmenleri tamir ederdi, bunu hatırlıyorum. Biz de onları örnek alıyoruz, büyüklerimizin geleneğini devam ettiriyoruz."

Giresun'da, 22 Ağustos 2020'de meydana gelen selde değirmenlerin tahrip olduğunu, kapsamlı bir onarımdan geçirildiğini dile getiren Buruç, değirmenlerden yaklaşık 500 hanenin faydalandığını aktardı.

"İnsanlar nereden geliyorsa gelsin burada işini görür"

Değirmenlerde yaklaşık 30 yıldır mısır unu öğüten Elmas Akkaş ise ayda en az bir kere un için değirmene geldiklerini söyledi.

Mısırları öğüterek yemeklerde, çorbalarda, balıklarda kullandıklarını anlatan Akkaş, "7 değirmeni de çalıştığı sürece kullanıyoruz, hangisi olduğu fark etmiyor. Bugün mesela Buruçoğulları değirmenini yenilemişler, buradayız. Para durumu söz konusu değil, sırayla bu işi yapıyoruz, önce değirmene kim girdiyse sıra ondadır. Gece gündüz bu değirmenler çalışır, yıllardır bu böyle. İnsanlar nereden geliyorsa gelsin burada işini görür." dedi.

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