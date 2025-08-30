Dolar
Kültür

Ankara'da 8. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali başladı

Başkentte, Türkiye'den ve dünyadan dansçıları bir araya getiren "8. Uluslararası SOLO Çağdaş Dans Festivali" başladı.

Fatma Nur Candan  | 30.08.2025 - Güncelleme : 30.08.2025
Ankara'da 8. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali başladı Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar/AA

Ankara

CerModern Açık Hava Sahnesi'ndeki festivalin koordinatörlüğünü Esma Meydan, program danışmanlığını çağdaş dans alanında tanınan isimler Deniz Alp, Özgür Adam ve Galip Emre üstleniyor.

CerModern Sanat Yönetmeni Zihni Tümer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin, CerModern'in 15. yılı için hedefledikleri "sürdürülebilirlik" temasını taşıdığını belirtti.

"Uluslararası bir platform olarak açtığımız pencere olacak"

Tümer, "13 ülkeden 22 dansçıyı ağırlıyoruz. Yaklaşık son 10 yılda uluslararası alanda ve Türkiye'deki en zengin etkinliklerden bir tanesi ve bizi de geleceğe taşıyacak uluslararası bir platform olarak açtığımız pencere olacak." dedi.

Solo Çağdaş Dans Festivali'nin birçok ulusal ve uluslararası ortakla yürütülen etkinlik olduğunu belirten Tümer, yıl boyunca Avrupa'daki festivallerin izlendiğini, özellikle İtalya'daki "SoloChoreografico" ile yapılan işbirlikleri sayesinde dansçıların Türkiye'ye davet edildiğini söyledi.

Tümer, şunları kaydetti:

"Doğrudan seyirciye hitap eden bir etkinlik olduğumuz için yarışma, ödül veya benzer bir şeyi merkeze almıyoruz. Doğrudan ulaşılabilir bir etkinlik olarak herkese açığız. Her yıl uluslararası açık çağrı yapıyoruz. Başvurucular, davet ettiklerimiz ve destekleyicilerimizle ağır bir çalışma süreci geçirip gördüğümüz sahneyi oluşturuyoruz."

Festival yarın sona erecek.

