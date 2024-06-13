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Kültür

Ankara'da "18'nci Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali" kapsamında özel konser düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) sanatçısı Dinçer Özer'in, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğiyle düzenlediği Dinçer Özer ile 18'nci Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali kapsamında Ankara'da özel konser düzenlendi.

Kübra Ağaçyetiştiren  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Ankara'da "18'nci Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali" kapsamında özel konser düzenlendi

Ankara

Sincan Rüstem Altunbaş Konferans Salonu'nda düzenlenen konserde Şef Özer'e, UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi davulcu Adem Göçer de eşlik etti.

Konser öncesinde konuşan Özer, 2007 yılında başlattıkları festivale çok sayıda çocuğun katıldığını belirtti.

Özer, o dönem bu festivale katılan çocukların şu an Avrupa'da profesyonel olarak yaşamlarına devam ettiğini, Ankara'daki okullarında on yılı aşkın süredir bu eğitimleri sürdürdüklerini belirtti.

Festival kapsamında düzenlenen özel konserde, çeşitli eserlerin vurmalı çalgı uyarlamalarına yer verildi.

Konserde, bir bebeğin kalp atışlarının sesi de vurmalı çalgılarla uyarlandı.

"Ritmik Söyleşi" ile devam eden konsere, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) üyeleri de katıldı.

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