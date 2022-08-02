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Kültür

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde görme engellilere özel bölüm açıldı

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde görme engellilerin eserlere dokunabilmesine imkan veren, sesli bilgilendirme sistemi ve Brail alfabeli tanıtıcı kartlarla desteklenen özel bölüm açıldı.

Eda Özdener   | 02.08.2022
Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde görme engellilere özel bölüm açıldı Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Ankara

​​​​​​​Bongo Art Project'in 23 sponsorun katkısıyla kurduğu bölüm, "engelsiz müze" sloganıyla kurulacak erişilebilir müzelerin ilk adımını oluşturdu.

TÜBİTAK SAGE'nin ana sponsor olduğu projede, Mağara Dönemi'nden Urartu Dönemi'ne kadar Anadolu topraklarında yer almış medeniyetlere ait 22 ikonik eserin replikası yer aldı.

Eserler, hem hiç göremeyenler hem de az görenler düşünülerek sıralandı. Sarı renk kullanılarak hazırlanan replikalar siyah zemin üzerine yerleştirildi, özel aydınlatmayla objeler az görenler için algılanabilir hale getirildi.

Özel bölümdeki eserler sesli betimleme, Brail alfabesiyle hazırlanmış tanıtım kartları ile taş, ahşap, seramik gibi sergilenen esere ait parçalarla desteklendi.

Tüm engelli gruplarını kapsayacak şekilde geliştirilecek

Bongo Art Project Kurucusu Çiğdem Aslantaş, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde görme engelliler için hazırladıkları "erişilebilir müze" kavramını tüm engel grupları için geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Aslantaş, görme engelli çocuklardan aldıkları geri dönüşlerin oldukça mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Görme engelli çocuklara özel konser de verildi

Görme engelli çocuklar kendileri için tasarlanan bölümü gezdikten sonra Baby Concerts'in organize ettiği, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden bazı eserlerin hikayelerinin klasik müzik eserleriyle harmanlandığı konseri dinledi.

Konserde çocuklara flüt, çello ve keman gibi enstrümanların kabartmalı resimlerinin ve Brail alfabesiyle hazırlanan bilgi notunun yer aldığı kartlar ile özel tasarlanan 3D balerinler dağıtıldı.

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