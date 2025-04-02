Dolar
37.91
Euro
41.09
Altın
3,121.43
ETH/USDT
1,880.90
BTC/USDT
85,548.00
BIST 100
9,548.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
RAMS Park'ta toplanan Sarı-kırmızılı taraftarlar, otobüslerle Ülker Stadı'na hareket ediyor.
logo
Kültür

Ali Kayası Cam Terası bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 160 metre yükseklikteki sarp kayalıkların zirvesinde kurulu Ali Kayası Cam Seyir Terası, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçilerine görsel şölen yaşatıyor.

Sinan Doruk  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Ali Kayası Cam Terası bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor Fotoğraf: Sinan Doruk/AA

Kahramanmaraş

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Bulutoğlu Mahallesi'nde inşa edilen cam teras, birçok ilden ziyaretçinin ilgisini görüyor.

Ziyaretçilerine eşsiz bir manzara keyfi sunan cam teras, 3 günde yaklaşık 50 bin kişiyi ağırladı.

Trabzon'dan Ramazan bayramı tatili nedeniyle Kahramanmaraş'a gelen Mehmet Fatih Çalık, ilk defa ziyaret ettiği cam terasın manzarası ve yüksekliğinden etkilendiğini söyledi.

Eşiyle birlikte 9 günlük bayram tatilini en güzel şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Çalık, "Kahramanmaraş'a gelmek isteyen herkesin burayı ziyaret etmesini tavsiye ederim. Hem eşsiz manzarası hem de doğası çok bizi etkiledi." dedi.

Ziyaretçi Salim Çınar Bursa'dan kenti ziyarete geldiğini dile getirerek, "Bir doğa aşığı olarak Ali Kayası Cam Seyir Terası'nın manzarası karşısında mest oldum. Doğanın yeşil rengi beni büyüledi. Bursa'ya döndüğümde arkadaşlarıma Kahramanmaraş’a gelip gezmelerini kesinlikle tavsiye edeceğim. Özellikle yemek kültürünü çok beğendim." diye konuştu.

Aydan Akkök ise bayram tatili dolayısıyla ailesiyle Erzurum'dan geldiğini belirterek, "Tatili Kahramanmaraş’ta geçirmek istedik. Çocuklarım ve yeğenlerimle birlikte Ali Kayası’na geldik. Manzara çok güzel, çok beğendik. Belediyenin buraya böylesine bir tesis kurması çok iyi olmuş. Manzara, doğa çok güzel." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den "boykot" çağrılarına ilişkin paylaşım
Uludağ'da milli kayakçı ve babasının öldüğü otelde bilirkişi heyeti inceleme yaptı
Sağlık Bakanlığından Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne ilişkin paylaşım
Sakarya'da "boykot çağrılarına" tepki amacıyla belediyenin sosyal tesislerinde indirim uygulaması başlatıldı

Benzer haberler

Ali Kayası Cam Terası bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor

Ali Kayası Cam Terası bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor

Deprem enkazı, insan sağlığı ve çevre hassasiyetiyle geri dönüştürülüyor

"Medeniyetler şehri" Diyarbakır'da bayram tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

İshak Paşa Sarayı bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor

İshak Paşa Sarayı bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor
Zeugma Mozaik Müzesi, bayram tatilinde çifte rekor kırdı

Zeugma Mozaik Müzesi, bayram tatilinde çifte rekor kırdı
Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı Ramazan Bayramı'nda 17 bin kişiyi ağırladı

Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı Ramazan Bayramı'nda 17 bin kişiyi ağırladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet