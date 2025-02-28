Albaraka Türk'ün "Nebi Buyruğu" hat sergisi sanatseverlerle buluştu
Albaraka Türk tarafından düzenlenen "Nebi Buyruğu" başlıklı hat sergisi, Taksim Camii Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı.
İstanbul
Abdüsselam Ferşatoğlu'nun küratörlüğünü üstlendiği sergide, Uluslararası Albaraka Türk Hat Yarışmaları'nda ödüle değer bulunan 25 eser, izleyicilerin beğenisine sunuluyor.
Albaraka Türk Strateji ve Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Emeç, sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Müslümanların ramazan ayını tebrik ederek, sergideki eserlerin 20 yıllık bir süreci olduğunu söyledi.
"Bu sergi artık gelenekselleşti diyebiliriz"
Emeç, Albaraka Türk olarak 2005'ten beri hat üzerine uluslararası yarışmalar düzenlediklerini ve bu yıl da yedincisini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Burada sergilediğimiz eserlerin bir kısmı farklı yarışmalarda ödül almış eserler. Taksim Camii'nde dördüncü kez sergi düzenliyoruz ve bu sergi artık gelenekselleşti diyebiliriz. Önceki sergilerde temamız, iyilik vakti, dua vakti, en sonuncusu güzel ahlaktı ve bu sergide de temamız Nebi Buyruğu." dedi.
Sergideki hat eserlerinde hadislerin yer aldığını dile getiren Emeç, "Tüm sanatseverleri bu anlamda ramazan boyunca Taksim Camii'ne bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Ömer Emeç, yaklaşık 3 yılda bir hat yarışmaları düzenlediklerini belirterek şöyle devam etti:
"Bu yıl yedincisini düzenliyoruz. Gerek yurt içinden gerek yurt dışından başvurular oluyor. Uluslararası başvuruların olması da bizi çok sevindiriyor. Tahmin edebileceğimiz ülkeler olduğu gibi hiç tahmin edemeyeceğimiz ülkelerden de başvurular oluyor. Örnek vermek gerekirse Amerika'dan ve Rusya'dan başvuruların olduğu yarışmalar var. Çok kıymetli bir jüri ekibimiz var. Onların elemelerinden sonra biz kazananları belirliyoruz. Aslında eserler tezhiplenmeden belirleniyor. Sonra eserlerin tezhiplenme süreci oluyor."
Bu eserleri Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede sergiledikleri bilgisini veren Emeç, "Dünyada 10'a yakın ülkede hat eserlerini sergiledik. An itibarıyla koleksiyonumuzda 500'e yakın eserimiz söz konusu. Bu anlamda gerek Türkiye'de gerek dünya genelinde hat eseri ve seçkisi bakımından iyi bir noktadayız. Mümkün mertebe hat sanatını yaşatmak ve hat eserlerini sanatseverlerle buluşturmakla ilgili farklı lokasyonlarda bu tür etkinlikler yapıyoruz." diye konuştu.
"Şeyh Hamdullah'ın çabalarıyla 6 çeşit yazıda bir İstanbul tavrı inşa edilmişti"
Serginin açılışında konuşan Taksim Camii Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ziya Altan Elmas, Albaraka Türk'ün Taksim Camii'ne verdiği desteklerin önemli olduğunun altını çizerek, "Taksim Cami olarak 4. yılımızı aşağı yukarı tamamlamak üzereyiz. İnşallah bu mekanda daha nice sanatseverlerimize ve sanatçılarımıza sergiler yapma imkanı buluruz." dedi.
Elmas, Taksim Camii'nin aynı zamanda çeşitli kültür sanat ve eğitim faaliyetleriyle, sadece ibadet edilen bir mekan değil, yaşanan bir mekan haline geldiğini belirtti.
Serginin açılışına konuk olan hattat Prof. Dr. Hüsrev Subaşı da hattın bir İstanbul sanatı olduğunu dile getirerek, "İstanbul'un fethinden sonra Fatih'in oğlu Sultan II. Bayezid'in himayesinde onun hat hocası Şeyh Hamdullah'ın çabalarıyla 6 çeşit yazıda bir İstanbul tavrı inşa edilmiştir. Bir ekol kurulmuştur ve bu ekol sayesinde bütün İslam coğrafyasındaki hattatlar Şeyh Hamdullah gibi yazmayı hedeflemişlerdir. Daha sonraki asırlarda da gelen hattatlar aynı ekolü daha da geliştirerek, estetik bakımdan daha ileriye götürmüşlerdir." dedi.
Hattat Savaş Çevik de hat sanatının gelenekselden öte bir dünya sanatı olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:
"Tıpkı Latin yazısında, Japon kaligrafisinde olduğu gibi Arap harfleriyle icra edilen hat sanatı, bir dünya sanatıdır. Ama maalesef biz bu sanatı dünyaya tam olarak tanıtmış değiliz. Fakat bazı istisnalar da var. Hat sanatı, bir form, biçim sanatıdır, optiğin zirve yaptığı bir sanattır. Ayrıca günümüzde geleneksel yapısının dışında farklı versiyonlarının, yorumlarının da yavaş yavaş yapıldığına şahit oluyoruz. Bu demek değildir ki hat sanatı klasikten uzaklaşacak, dejenere olacak. Öyle bir şey yok. Hiçbir zaman bunu böyle algılamamamız gerekiyor. Hat sanatının zenginleşmesi için estetik kurallardan taviz vermeden, doğru ve tutarlı bir teknik uygulamayla, farklı yorumların, farklı çizgilerin ve kreatif çalışmaların yapılması gerekiyor."
Programa ayrıca hattat Maryam Norouzi de katılarak, kısa bir selamlama konuşma yaptı.
Hat sanatının inceliklerini ve estetik zenginliğini izleyicilere sunan "Nebi Buyruğu" sergisi, 28 Mart'a kadar gezilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.