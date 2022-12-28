AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı, AKM'nin sanatla dolu dolu geçen bir yılını değerlendirdi
Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı, AKM'nin sahip olduğu teknolojik donanım ve sahne sistemlerinin dünyada tek olduğunu söyledi.
İstanbul
AKM'de yıl boyunca gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Buharalı, AKM'yi 2022'de 1 milyon 300 bin sanatseverin ziyaret ettiğini belirterek, "Bu ziyaretlerde tabii ki sanatın tüm dalları vardı. Opera, bale, tiyatro, senfonik konserler ve birçok alanda sanatçılarımız ve sanat topluluklarımız sanatseverlerle buluştu." dedi.
Remzi Buharalı, sanatçı ve sanatseverlerle dolu dolu geçen yılı, 275 konser, 150 tiyatro, 80 opera, bale temsili, 37 sergi ve 90 film gösterimiyle tamamladıklarını aktardı.
"AKM, 14 yıldır yaşanan boşluğu kısa vadede kapatacak"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da gayretiyle AKM'nin 14 senenin ardından İstanbullu sanatseverlerin hizmetine sunulduğunun altını çizen Buharalı, şunları kaydetti:
"İstanbul'a, tarihsel süreçten bugüne gelinceye kadar baktığımız zaman, İstanbul'un tüm dünya metropollerinden çok farklı bir yeri olduğunu görüyoruz. İki ayrı kıtayı buluşturan kentin içerisinde yüz yıllardır yaşayan sanat var ve bu sanat bir altyapı oluşturuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı buna ev sahipliği yapıyor. AKM açılmadan önce, 14 yıl kadar bir boşluk yaşadı sanatseverler. Bakanlığımıza bağlı sanat kurumlarımızın yaptığı etkinlikler, 14 yıldır yaşanan boşluğu kısa vadede tamamlayacaktır. Sanatseverler aslında özledikleri AKM'lerine kavuştular."
Sanat Yönetmeni Buharalı, dünyada sanata verilen önemle ülkelerin sıralandığına işaret ederek, "İstanbul'da AKM, bugün dünya üzerindeki örnekleriyle karşılaştırıldığında onlardan aşağı kalmıyor. Hatta onların iki-üç adım adım ötesine giden bir mekan. Özellikle teknolojinin gelişimi, burada AKM'nin de o teknolojiden istifade etmesine sebebiyet verdi. AKM'nin sahip olduğu teknolojik donanım ve sahne sistemlerinin dünyada tek olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
"AKM'nin kültür turizmine de çok büyük katkısı olacak"
Açıldığı günden itibaren AKM'de dünyanın önde gelen orkestraları, toplulukları ve sanatçılarının sahne aldığını vurgulayan Buharalı, gelecek yıllarda da AKM'nin uluslararası anlamda seçkin sanatçı ve toplulukların etkinliklerine ev sahipliği yapacağını dile getirdi.
Buharalı, AKM'deki etkinliklere İstanbullu sanatseverlerin yanı sıra yerli ve yabancı çok sayıda turistin de ilgi gösterdiğini belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"AKM'nin kültür turizmine de çok yüksek ölçekte katkısı olacaktır. Özellikle uluslararası kimliğe sahip, uluslararası anlamda iş yapan bir kurum olarak, 'uluslararasılaştırma konsepti' tabii ki buluşacaktır. Burada sahnelenen hem yerli hem de yabancı yapımlar bu şehre ziyaret amacıyla gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekmekte. Bunun sonucunda da AKM'de sahnelenen yerli ve yabancı prodüksiyonların elbette ki İstanbul'un turist potansiyeli göz önünde bulundurularak çok yüksek olacağını görüyoruz. AKM, İstanbul'un ve Türkiye'nin kültür turizminin mihenk taşlarından birisi olarak görevini devam ettirecek."
AKM'nin disiplinli bir program içerisinde çok çeşitli yapıya sahip olduğuna vurgu yapan Buharalı, AKM'nin içinde opera salonunun yanı sıra 7'den 70'e herkese hitap eden tiyatro salonu, galeri, çok amaçlı salon, müzik platformu, kayıt stüdyosu, çocuk sanat merkezi, kütüphane ve sinema salonu da bulunduğunun altını çizdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.