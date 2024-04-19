AKM Çocuk Sanat Festivali Türk Telekom'un destekleriyle yarın başlıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek Çocuk Sanat Festivali etkinlikleri Türk Telekom desteğiyle başlıyor.
İstanbul
Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, 20-23 Nisan'da gerçekleşecek festivalde illüzyon gösterilerinden kukla gösterilerine kadar çok sayıda etkinlik çocuk ziyaretçilerini bekleyecek.
AKM Çocuk Sanat Festivali'nde, atlı karınca, sürpriz hediyeli yarışmalar, "Süper Patates ve Kaçak Bezelye Süpermarkette Karnaval Kukla Tiyatrosu", "Süper Patates ve Kaçak Bezelye Gizemli Bir Gece Kukla Tiyatrosu", "Süper Patates ve Kaçak Bezelye Şarkı Yarışması", "Kukla Tiyatrosu" ve "Sihir Bakanı İllüzyon" gösterileri sergilenecek.
Gösterilerde çocuklar Süper Patates ve Kaçak Bezelye arasında geçen maceralara şahit olurken, çok sayıda sürprizle karşılaşacak ve oyunların içinde interaktif deneyimler yaşayacak.
"Sihir Bakanı İllüzyon Gösterisi"nde ise çocuklar Sihirbaz Okulu'nun Sihir Bakanı ile unutulmaz bir illüzyon gösterisinin parçası olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.