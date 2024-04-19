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Kültür

AKM Çocuk Sanat Festivali Türk Telekom'un destekleriyle yarın başlıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek Çocuk Sanat Festivali etkinlikleri Türk Telekom desteğiyle başlıyor.

Fatih Türkyılmaz  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
AKM Çocuk Sanat Festivali Türk Telekom'un destekleriyle yarın başlıyor

İstanbul

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, 20-23 Nisan'da gerçekleşecek festivalde illüzyon gösterilerinden kukla gösterilerine kadar çok sayıda etkinlik çocuk ziyaretçilerini bekleyecek.

AKM Çocuk Sanat Festivali'nde, atlı karınca, sürpriz hediyeli yarışmalar, "Süper Patates ve Kaçak Bezelye Süpermarkette Karnaval Kukla Tiyatrosu", "Süper Patates ve Kaçak Bezelye Gizemli Bir Gece Kukla Tiyatrosu", "Süper Patates ve Kaçak Bezelye Şarkı Yarışması", "Kukla Tiyatrosu" ve "Sihir Bakanı İllüzyon" gösterileri sergilenecek.

Gösterilerde çocuklar Süper Patates ve Kaçak Bezelye arasında geçen maceralara şahit olurken, çok sayıda sürprizle karşılaşacak ve oyunların içinde interaktif deneyimler yaşayacak.

"Sihir Bakanı İllüzyon Gösterisi"nde ise çocuklar Sihirbaz Okulu'nun Sihir Bakanı ile unutulmaz bir illüzyon gösterisinin parçası olacak.

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