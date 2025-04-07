"Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip" filmi gişedeki liderliğini sürdürüyor
TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizilerinden "Akıllı Tavşan Momo"nun ilk sinema filmi "Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip" animasyon filmi, vizyondaki ikinci haftasında da liderliğini korudu.
İstanbul
TRT'den yapılan açıklamaya göre, uluslararası standartlardaki animasyon kalitesi ve sürükleyici hikayesiyle hem çocuklar hem de yetişkinlerin beğenisini kazanan TRT ortak yapımı filme sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi.
Çocukların hayal gücüne hitap eden büyüleyici bir hikaye sunan filmi vizyondaki ilk haftasında 165 bin kişi, ikinci hafta ise 250 bin kişi izledi.
Dostluk, cesaret ve dayanışma gibi evrensel temaları işleyen yapım, hayvan kaçakçılığına karşı verilen mücadeleyi çocuklara anlatmayı amaçlıyor.
Film, uzman psikolog ve pedagogların desteğiyle hazırlanırken, çocuklara hem eğitici hem de eğlenceli görsel ve işitsel bir şölen sunuyor.
Yapım sürecinde Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden 150'den fazla animatörün görev aldığı filmin yapımcılığını Mustafa Karayer üstlendi.
Yönetmen koltuğunda Mahmut Hasan'ın oturduğu animasyon filmin öyküsü Gül Ebru Turna'ya, senaryosu ise Serap Özgür'e ait.
Filmin konusu kısaca şöyle:
"Şarkılı Orman'daki sakin yaşam, Momo'nun Timtim'i kurtarma çabası ve ardından gelişen heyecan dolu bir kovalamaca ile kesintiye uğrar. Ormana izinsiz giren iki kötü niyetli insan, sevimli keman virtüözü Yumi'yi kaçırarak onu satmaya çalışır. Momo ise sadık dostlarıyla Yumi'yi kurtarmak için bilmediği tehlikelerle dolu bir dünyaya adım atar."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.