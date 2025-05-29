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Kültür

Afrikalı Büyükelçi ve Misyon Şefleri Eşleri Derneği Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 10. yılını kutladı

Afrikalı Büyükelçi ve Misyon Şefleri Eşleri Derneği'nin (ASHOM) 10. kuruluş yıldönümü vesilesiyle sergi ve defile düzenlendi.

Ecem Şahinli Ögüç, Fatma Sevinç Çetin  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
Afrikalı Büyükelçi ve Misyon Şefleri Eşleri Derneği Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 10. yılını kutladı Fotoğraf: Didem Mente/AA

Ankara

Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, ASHOM Başkanı ve Fas'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali Lazreq'in eşi Nawal Bouchekkif Lazreq ve Güney Sudan'ın Ankara Büyükelçisi ve Afrika Kordiplomatik Duayeni Majok Guandong Thiep konuştu.

Lazreq, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika ülkeleri ile çok boyutlu ortaklılar temelinde işbirliğini güçlendirme konusundaki çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’a Afrika’da kadınların ve çocukların güçlendirilmesi konularındaki çalışmaları dolayısıyla şükranlarını ileten Lazreq, Emine Erdoğan’ın kültürü Afrika ve Türkiye arasında yakınlaşmayı sağlayan bir araç haline getirdiğini ifade etti.

Lazreq, "Emine Erdoğan eğitim, sağlık ve kadın girişimciliğini destekleyen çeşitli programlar aracılıyla binlerce Afrikalı kadın ve gence umut oldu. Onlara daha iyi bir gelecek inşa etmeleri için somut imkanlar sundu." diye konuştu.

Emine Erdoğan’ın Afrika kıtasının kültürel zenginliğini onurlandıran bir çok anlamlı projeye öncülük ettiğini kaydeden Lazreq, bu kapsamda Emine Erdoğan’ın Afrika atasözleri derlemesi, Afrika mutfağına dair iki yemek kitabı ve Afrika’nın mutfak mirasını tanıtmayı amaçlayan önemli çalışmalarına değindi.

Lazreq, “Yaşasın Afrika ve Türkiye arasındaki dostluk.” ifadelerini kullandı.

Sergi, 31 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek

Büyükelçi Thiep ise, Cumhurbaşkanlığı Millet kütüphanesinde böyle bir serginin düzenlenmesine izin verdikleri için Türk hükümetine teşekkürlerine iletti.

Afrika ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusundaki kararlılıkları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’a şükranlarını sunan Thiep, Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkileri "mükemmel" olarak nitelendirdi.

Konuşmaların ardından 11 ülkenin geleneksel kıyafetlerinden oluşan renkli bir defile gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında ASHOM’un 10 yıllık çalışmalarını anlatan video gösterimin ardından farklı ülkelerin geleneksel dans gösterileri sahnelendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde açılan Afrika Kültür Evi standının da yer aldığı sergi, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

3 gün boyunca açık kalacak sergi, 31 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek.

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