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Kültür

ABD'de 2024 Oscar'da "Oppenheimer" en fazla aday gösterilen film oldu

ABD'de bu yıl 96’ncısı düzenlenecek Akademi Ödülleri (Oscar) için adaylar belli oldu. "Oppenheimer" Oscar'a en çok aday gösterilen film oldu.

Mücahit Oktay  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
ABD'de 2024 Oscar'da "Oppenheimer" en fazla aday gösterilen film oldu

New York

Oscar’ın 2024 adayları arasında, Christopher Nolan'ın Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatını konu alan "Oppenheimer" filmi 13 adaylıkla listenin başında yer aldı.

Emma Stone'un başrolünde yer aldığı fantastik film "Poor Things" 11, Martin Scorsese'in draması "Killers of the Flower Moon" 10 adaylıkla Oppenheimer’ı takip etti.

Yazın gişe rekorları kıran filmi "Barbie" 8 dalda aday gösterildi.

Los Angeles'ta 10 Mart'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak ödüller için bazı adaylar şöyle:

En iyi görüntü adayları:

- American Fiction

- Anatomy of a Fall

- Barbie

- The Holdovers

- Killers of the Flower Moon

- Maestro

- Oppenheimer

- Past Lives

- Poor Things

- The Zone of Interest

En iyi yönetmen adayları:

- Justine Triet - Anatomy of a Fall

- Martin Scorsese - Killers of the Flower Moon

- Christopher Nolan - Oppenheimer

- Yorgos Lanthimos - Poor Things

- Jonathan Glazer - The Zone of Interest

En iyi erkek başrol adayları:

- Bradley Cooper - Maestro

- Colman Domingo - Rustin

- Paul Giamatti - The Holdovers

- Cillian Murphy - Oppenheimer

- Jeffrey Wright - American Fiction

En iyi kadın başrol adayları:

- Bradley Cooper - Maestro

- Colman Domingo - Rustin

- Paul Giamatti - The Holdovers

- Cillian Murphy - Oppenheimer

- Jeffrey Wright - American Fiction

En iyi yardımcı erkek oyuncu adayları:

- Sterling K. Brown - American Fiction

- Robert De Niro - Killers of the Flower Moon

- Robert Downey Jr. - Oppenheimer

- Ryan Gosling - Barbie

- Mark Ruffalo - Poor Things

En iyi yardımcı kadın oyuncu adayları:

- Emily Blunt - Oppenheimer

- Danielle Brooks - The Color Purple

- America Ferrera - Barbie

- Jodie Foster - Nyad

- Da’Vine Joy Randolph - The Holdovers

En iyi sinematografi adayları:

- El Conde

- Killers of the Flower Moon

- Maestro

- Oppenheimer

- Poor Things

En iyi uyarlama senaryo adayları:

- American Fiction

- Barbie

- Oppenheimer

- Poor Things

- The Zone of Interest

En iyi film müziği adayları

- The Fire Inside - Flamin’ Hot

- I’m Just Ken - Barbie

- It Never Went Away - American Symphony

- Wahzhazhe (A Song for My People) - Killers of the Flower Moon

- What Was I Made For? - Barbie

En iyi görsel efekt adayları:

- The Creator

- Godzilla Minus One

- Guardians of the Galaxy Vol. 3

- Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One

- Napoleon

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