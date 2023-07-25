Dolar
26.91
Euro
29.73
Altın
1,959.18
ETH/USDT
1,864.30
BTC/USDT
29,270.00
BIST 100
6,633.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can için Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor
logo
Kültür

80. Venedik Film Festivali'nde yarışacak filmler açıklandı

80. Venedik Film Festivali'nin "Ufuklar" kategorisinde Türk yönetmenlerden Selman Nacar'ın "Tereddüt Çizgisi" ve Nehir Tuna'nın "Yurt" filmi gösterilecek

Barış Seçkin  | 25.07.2023 - Güncelleme : 25.07.2023
80. Venedik Film Festivali'nde yarışacak filmler açıklandı

Roma

İtalya'da bu yıl 80'incisi düzenlenecek Uluslararası Venedik Film Festivali'nde gösterilecek filmler belli oldu.

Venedik'in Lido Yarımadası'nda her yıl ağustos sonu ve eylül başında düzenlenen dünyanın en eski film festivalinin 80'incisinin tanıtımı, çevrim içi basın toplantısıyla yapıldı.

Venedik Film Festivali Sanat Yönetmeni Alberto Barbera, festivalde farklı kategorilerde gösterilecek filmleri açıkladı.

Barbera, 30 Ağustos-9 Eylül tarihlerinde yapılacak 80. Venedik Film Festivali'nin açılış filminin, ana yarışma kategorisinde de yer alan Edoardo De Angelis'in "Comandante" isimli filmi olduğunu bildirdi.

Yönetmen Nikolaj Arcel'in "Bastarden", Luc Besson'un "Dogman", Bertrand Bonello'nun "La Bete", Stephane Brize'nin "Hors-Saison", Pietro Castellitto'nun "Enea", Bradley Cooper'ın "Maestro", Sofia Coppola'nın "Priscilla", Saverio Costanzo’nun "Finalmente L’Alba", Edoardo De Angelis'in "Comandante", Giorgio Diritti'nin "Lubo", Ava DuVernay'ın "Origin", David Fincher’ın "The Killer", Michel Franco'nun "Memory", Matteo Garrone’nin "Io Capitano", Ryusuke Hamaguchi'nin "Aku Wa Sonzai Shinai (Evil Does Not Exist)", Agnieszka Holland'ın "Zielonga Granica (The Green Border)", Timm Kröger'in "Die Theorie Von Allem", Yorgos Lanthimos'un "Poor Things", Pablo Larrain'in "El Conde", Michale Mann'ın "Ferrari", Stefano Sollima'nın "Adagio", Malgorzata Szumowska ile Michal Englert'in "Kobieta Z… (Woman Of) " ve Fien Troch'un "Holly" isimli filmleri festivalin büyük ödülü "Altın Aslan" için yarışacak.

Festivalin "Ufuklar (Orizzonti)" kategorisinde gösterilecek 17 yapım arasında 2 Türk yönetmenin filmleri de bulunuyor.

Yönetmen Selman Nacar'ın "Tereddüt Çizgisi" filmi ile Nehir Tuna'nın "Yurt" filmi, "Ufuklar" kategorisinde Venedik'te dünya prömiyerlerini yaparak sinemaseverlerle buluşacak.

80. Venedik Film Festivali, 9 Eylül'deki ödül töreniyle sona erecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'in Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde orman yangını çıktı
Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği başvuruları internetten yapılabilecek
Adalet Bakanı Tunç: Toplum düzeninin esası adalettir
"Türkiye, savunma sanayi alanında artık takip eden değil takip edilen bir ülkedir"
Bursa'da "1050 Konutlar Kentsel Dönüşüm Projesi" ilk yıkımla başladı

Benzer haberler

80. Venedik Film Festivali'nde yarışacak filmler açıklandı

80. Venedik Film Festivali'nde yarışacak filmler açıklandı

"Mercedes Kadir"in hikayesiyle unutulan değerler beyaz perdeye taşınacak

TRT 12 Punto ödülleri sahiplerini buldu

"Oppenheimer" sinemaseverlerle buluştu

"Oppenheimer" sinemaseverlerle buluştu
TRT 12 Punto'da Balkanlar'daki ortak yapım olanakları konuşuldu

TRT 12 Punto'da Balkanlar'daki ortak yapım olanakları konuşuldu
TRT 12 Punto'da "Bir Tutam Karanfil" filmi gösterildi

TRT 12 Punto'da "Bir Tutam Karanfil" filmi gösterildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet