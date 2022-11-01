8. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali'nde finalistler açıklandı
Film gösterimleri, söyleşiler, atölyeler, ustalık sınıfı ve panellerle 24-30 Kasım'da sinemaseverleri ağırlayacak festivalin ulusal ve uluslararası kategorilerinin kazananlarına toplam 300 bin lira ödül verilecek.
İstanbul
Bu yıl sekizincisi düzenlenen "Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali"nde (ARUFF) finalist filmler belli oldu.
Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalin Akademi Beyoğlu'nda düzenlenen basın toplantısı, tanıtım filmlerinin gösterilmesi, Fidan Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdulbaki Başer ve Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Kübra Gülal'ın konuşmalarıyla başladı.
Festival Direktörü Cemil Nazlı, finale kalan filmleri açıkladığı konuşmasında, tatlı ve telaşlı bir heyecan içerisinde olduklarını belirterek, "Biz bu heyecanla yürümeye gayret ediyoruz. Festival işi gerçekten çok zordur, her türlü zorluğa rağmen biz bu işi ilke ve prensiplerimize bağlı kalarak doğru yapmaya çalışıyoruz. Bu sene sekizinci yılımızdayız ve gerçekten çok heyecanlıyız." dedi.
Geçen sene, yarışmanın ötesinde eğitim programı, atölye, söyleşi ve kısa filmlerle ilgili etkinliklerden güzel geri dönüşler aldıklarını aktaran Nazlı, "Bir yaşam biçimi ve insanların kendisini en özgün biçimde ifade etme tarzı olduğuna inandığım sinema alanında, arzu ettiğimiz içeriklerin ortaya çıkmasını istiyorsak, bununla alakalı çalışmaların içerisine girmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.
Nazlı, sinemaya ve sinemacılara hizmet etmek istediklerini, oluşturulan imkanlarla insanlığın ihtiyaç duyduğu eserlerin ortaya çıkmasını hedeflediklerini ve festival için çok güzel bir program hazırladıklarını kaydetti.
Ödüller, misafir edilecek isimler ve ele alınacak konuların özenle seçildiğine işaret eden Nazlı, bu yılki festivalde israfa dikkat çekmek için bir takım uygulamalara başlamayı planladıklarını, yeryüzünde insanlara emanet edilen kaynakların bilinçli ve duyarlı kullanımı için farkındalık oluşturmak istediklerini ifade etti.
"Son Taslak etkinliklerini festivalin tamamına yaydık"
Son Taslak Direktörü Belkıs Bayrak da "Son Taslak" bölümünü 2 yıldır heyecanla büyütmeye çalıştıklarını belirterek, "Bu sene biz burada üç kişi, programı ve detayları birlikte çıkıyoruz ama arkada kocaman bir ekip var. Gerçekten dolu dolu bir program hazırlandı." dedi.
Festival programı ve etkinliklere ilişkin bilgiler veren Bayrak, şunları kaydetti:
"Son Taslak'ın geçen sene tarihlerini üç günle sınırlı tutmuştuk. Biz bu sene Son Taslak'ı festival programına yayalım, etkinliklerimizi kapsamlı tutalım, böylelikle filmleri izleyen arkadaşlar burada Akademi Beyoğlu'ndaki etkinliklerimize de katılsınlar, Atlas Sineması'nda gösterim sonrası yapılacak ustalık sınıflarına da katılsınlar, diyerek aslında festivalin tamamına yaydık."
Danışma Kurulu Üyesi Koray Sevindi ise oldukça doyurucu bir programla sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlandıklarını, festivalin bütün sinemacılara çok faydalı olacak etkinliklere ev sahipliği yapacağını kaydetti.
Kısa Film Yapım Desteği finalistlerine ilişkin bilgiler paylaşan Sevindi, "Başvuran 52 film içerisinde değerlendirmeler sonucu ortak kararla 10 finalist belirlendi. Bu finalistler projelerini festival bünyesinde sunacak ve jüri tarafından ödüller dağıtılacak." ifadelerini kullandı.
Festival hakkında
Fidan Sanat Vakfınca 24-30 Kasım'da sinemaseverlerle buluşturulacak 8. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle düzenleniyor.
Festivalin Uluslararası Yarışma jüri başkanlığını Tunuslu usta yönetmen Nacer Khemir üstlenirken, jüride Azerbaycanlı yönetmen Ru Hasanov, İranlı yönetmen Nergis Abyar, Sırp yapımcı Igor Toholj, Mısırlı belgesel yönetmeni Assaad Taha yer alıyor.
ARUFF Danışma Kurulu Halil Kardaş, Nuray Kayacan ve Koray Sevindi; Ön Değerlendirme Jürisi Mehmet Ali Karga, Nihal Şen, Orçun Köksal, Abdulgafur Şahin ve Yunus Namaz; Mahmut Fazıl Coşkun'un başkanlık ettiği Ulusal Jürisi ise Kürşat Üresin, Nurdan Tümbek Tekeoğlu, Selahattin Yusuf ve Sinan Albayrak'tan oluşuyor.
Son Taslak Kısa Film Yapım Destek Jürisi'nde Esra Demirkıran, Azerbaycan'dan Orkhan Agazada ve Makedonya'dan Hanis Bagashov bulunurken, Bonnie Williams da Son Taslak Pitching Eğitmenliği'ni üstleniyor.
Atlas 1948 Sineması ve Akademi Beyoğlu'nda sinemaseverleri bir araya getirecek festival programında, film gösterimleri, söyleşiler, atölyeler, ustalık sınıfı ve paneller de bulunuyor.
Toplam 300 bin lira ödül dağıtılacak
Festivalin Ulusal ve Uluslararası Yarışma kategorileri ve Son Taslak Kısa Film Yapım Desteği'ne 388 kurmaca, 116 belgesel, 46 animasyon ve 52 yapım destek olmak üzere 48 ülkeden toplam 602 eser başvurdu.
Ulusal Animasyonda "Yasemin", "Kalem", "Azami Nefes Sayısı", Ulusal Belgeselde "Suyu Bulandıran Kız", "Gulab Gul", "Oyuncakçı Saklı Yadigarlar", "Vona" ve "Dağların Arkasında Beriwan", Ulusal Kurmacada "Meryem", "Vesikalık", "Körfez", "Perdeler", "Zamanımızın Kahramanları", Uluslararası Animasyonda "The Sprayer", "It", "Robo99", Uluslararası Belgeselde "Fathers' land", "The Search", "A Year In Exile", Uluslararası Kurmacada ise "So We Live", "Artist", "Murder Tongue", "Graveyard", "The Woman By The Window" filmleri finale kaldı.
HBS Genç Yetenek Ödülü ve RemoFilms Festival Danışmanlığı Ödülü olmak üzere 2 yeni ödülün verileceği Son Taslak'ta da "Aç Açına", "Armağan", "Hayırlı Olsun Ziyareti", "Kızıl Çayır", "Taş", "Kılavuz", "Güz", "Dullar", "Biçare" ve "Eksi Bir" adlı yapımlar Kısa Film Yapım Destek finalistleri oldu.
Festivalin "Yarışma" bölümünde, ulusal ve uluslararası kategorilerde kurmaca, animasyon ve belgesel dallarında yarışan filmlerin kazananlarına toplam 150 bin lira, "Kısa Film Yapım Desteği" kategorisi "Son Taslak" bölümünde de 3 projeye toplam 150 bin lira destek sağlanacak.
Toplamda 300 bin lira ödülün dağıtılacağı festivalin gala ve ödül töreni 30 Kasım'da AKM'de gerçekleştirilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.