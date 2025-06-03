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Kültür

"Kanto", dünya prömiyerini Şanghay Uluslararası Film Festivali'nde yapacak

"Guardian Of Angels (Meleklerin Koruyucusu)" ve "Kodokushi" adlı ödüllü filmlere imza atan yönetmen Ensar Altay'ın ilk kurmaca filmi "Kanto", dünya prömiyerini Şanghay Uluslararası Film Festivali Asian New Talents Yarışması'nda gerçekleştirecek.

Hilal Uştuk  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
"Kanto", dünya prömiyerini Şanghay Uluslararası Film Festivali'nde yapacak

İstanbul

AA muhabirine açıklamada bulunan Altay, heyecanını dile getirerek, "Kanto, yaklaşık dört yıllık bir çalışmanın ürünü. Hazırlık süreci yoğun emekle tamamlandı. 2023 baharında Karabük'te çektik filmi. Betonun griyle buluştuğu, şehir yaşamına dair stilize resimlerin göze çarptığı bir yer. Kanto, yaşlı kadının kaybolmasını ve onu kimsenin aramamasını konu alıyor. Karabük, film için tutarlı bir atmosfer kurmamıza çok yardımcı oldu diyebilirim." ifadelerini kullandı.

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Başarılı yönetmen, Şanghay Film Festivali'nin önemine işaret ederek, "Şanghay, 'Merhaba dünya' demek için güçlü bir adres. Kanto'nun yolculuğu için de anlamlı başlangıç noktası. Hem dünya sinema endüstrisinin yoğun ilgisi hem de Çin'in kültürel ve ekonomik alanda yükselen iddiası, filmimiz açısından dikkate değer bir görünürlük sağlıyor." dedi.

Kanto'nun daha önce de Saraybosna Film Festivali kapsamında Cinelink Work in Progress'e seçildiğini aktaran Altay, "Jüri sağ olsun, Impact Award'la onurlandırdı filmimizi. Bu ödül, filmin yolculuğunda cesaret verici bir eşik oldu." diye konuştu.

TRT ortak yapımı filmde, Didem İnselel, Sinan Albayrak, Yıldız Kültür, Ece Bağcı ve Züleyha Yıldız rol aldı.

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