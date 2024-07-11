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Kültür

7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nde "Tosca" operası sahnelendi

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nde, "Tosca" operası sanatseverlerle buluştu.

Hüseyin Bağış  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nde "Tosca" operası sahnelendi

İzmir

Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünce (MDOB) opera tarihinin önemli isimlerinden İtalyan Giacomo Puccini'nin bestelediği Tosca operası, Efes Antik Tiyatro'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

"Tosca" operasında, görevini kişisel hırs ve çıkarları için kullanmaktan çekinmeyen polis müdürü Scarpia ve baskıcı rejim karşıtı ressam Cavaradossi ile hayatını aşkına ve sanatına adamış, duygularının esiri opera şarkıcısı Tosca arasında yaşanan olaylar anlatılıyor.

Dünyada en çok sahnelenen operalar arasında yer alan "Tosca" operasında, orkestra şefi Andrea Francesco Solinas yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Orkestrası ile çocuk korosu ve koro şefi Anıl Aydın yönetimindeki MDOB Korosu yer aldı.

MDOB rejisörü Kenan Korbek'in sahneye koyduğu eserde, Tosca rolünde Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü solist sanatçısı deneyimli soprano Nurdan Küçükekmekçi, Cavaradossi rolünde ünlü tenor Enrique Ferrer, Scarpia rolünde ise deneyimli bariton Caner Akgün oynadı.

7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, 13 Temmuz'da Zorba balesiyle sona erecek.

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