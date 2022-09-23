Dolar
18.41
Euro
17.96
Altın
1,645.26
ETH/USDT
1,300.00
BTC/USDT
18,889.00
BIST 100
3,290.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Gelibolu Tarihi Alanı Kanada Newfoundland Eyaleti Caribou Anıtı açılışında konuşuyor.
logo
Kültür

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin simge heykeli 'Venüs' 59 noktaya yerleştirildi

Bu yıl 59'uncusu düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında kentin çeşitli noktalarına 59 Venüs heykeli yerleştirildi.

Hatice Özdemir Tosun   | 23.09.2022
59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin simge heykeli 'Venüs' 59 noktaya yerleştirildi

Antalya

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve Kültür Turizm Bakanlığının katkılarıyla 1-8 Ekim'de gerçekleştirilecek festivalde, son hazırlıklar yapılıyor.

Festival kapsamında elinde portakal tutan altın renkli Venüs heykeli, kentin 59 noktasına yerleştirildi.

İşlek cadde ve kavşakları süsleyen heykeller, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

Sinema Tırı, ilçeleri geziyor

Öte yandan, festival kapsamında hazırlanan ve 19 Eylül'de yola çıkan Altın Portakal Sinema Tırı, ilçeleri gezmeye devam ediyor. Gazipaşa, Gündoğmuş, Akseki, Alanya ve Kepez'de her yaştan sinema severlerle buluşan tırda, "Aslan Hürkuş Kayıp Elmas" ile "Aykut Enişte 2" filmleri gösterime sunuluyor.

Tır, festival boyunca ilçeleri dolaşacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 255 bin üreticimize yönelik destekleme tutarını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: (EYT) Onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tripoliçe Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı
Marmaris'teki orman yangınında 500 hektar alan yandı
Van'da devlet desteğiyle kurulan tesisten 20 şehre mantar satılıyor

Benzer haberler

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin simge heykeli 'Venüs' 59 noktaya yerleştirildi

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin simge heykeli 'Venüs' 59 noktaya yerleştirildi

Altın Portakal Sinema Tırları ücretsiz sinema gösterimine başladı

Altın Portakal'da Antalya Film Forum jürileri açıklandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet