"39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı" yazarları ve okurlarını buluşturdu
Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen "39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı", son gününde sevilen yazarları ve kitapseverleri ağırladı.
İstanbul
Bu yıl "Kitap Şehre Dönüyor" sloganıyla TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuar boyunca imza günü, söyleşi ve panel etkinlikleri düzenlendi.
Okurların sevdikleri yazarlarla tanışma fırsatı bulduğu fuarın son gününde de yurt içi ve yurt dışından yayınevleri kitapseverlerle buluştu.
Hakan Günday, Umut Sarıkaya, Thomas Taylor, Nazan Bekiroğlu, Nurullah Genç, Zafer Algöz ve Can Yılmaz'ın da arasında bulunduğu çok sayıda yazar, yayınevi stantlarında ve imza salonunda kitaplarını imzaladı.
Kitabı fuarda ilk kez okuyucuyla buluşan genç yazar ve çocuk doktoru Rabia Ayça Kavraz, AA muhabirine, Artemis Milenyum'dan çıkan "Çimen" adlı kitabını lisedeyken yazmaya başladığını ve üniversite yıllarında tamamladığını söyledi.
Kavraz, 15 yaşında izlediği bir tiyatro oyunu sonrasında yazmaya başladığı romanını, aldığı tıp eğitimi sonrasında ancak 26 yaşına geldiğinde tamamlayabildiği belirterek şunları kaydetti:
"Kitap, Güneş karakteriyle başlıyor. Başında çok büyük bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya ve çocukluk hayali oyunculuk yapmak. Çimen, onun en sevdiği tiyatro grubu, kitabın başında Çimen ile yolları kesişiyor. Güneş'in aslında eskiden beri yapmak istediği bu işi yaparken ayağa kalkış öyküsünü okuyoruz ve bir yandan da öykü katman katman açılıyor, Çimen'in içindeki diğer insanları tanıyoruz. Onların geçmişlerini, öykülerini, kalp kırıklarını, yaslarını ve umutlarını okuyoruz."
Tıp eğitiminin çok zor olduğunu dile getiren Kavraz, "Ben farklı hayatlar okumayı da farklı hayatları yazmayı da çok seviyorum. Anlatmayı da dinlemeyi de çok seviyorum. Benim için yapılması gereken bir iş değil de gerçekten severek uğraştığım, eve dönsem bir şeyler yazsam artık dediğim bir şey. Motivasyonum hep yazmak, hep okumak oldu." diye konuştu.
"İyi ki yazarlığı seçmişim"
Genç yazarlardan Rukiye İdeli ise yaklaşık iki sene önce yazarlığa başladığını, "Eflal" adlı romantik komedi kitabının dört esere tamamlanacak serinin ikinci kitabı olduğunu söyledi.
Kitapta Eflal karakterinin geçirdiği bir kaza sonucu başından geçenlerin anlatıldığını belirten İdeli, "Macera ve aksiyon da var. Wattpad platformunda yazmaya başladım. Başladığım süreçte KPSS'ye hazırlanıyordum ve 'benim bir şeyler okumam lazım, kafamı dağıtmam lazım.' diyerek kitap okumaya başladım ve ben yazmak da istiyorum aslında dedim ve yazmaya başladım." dedi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.