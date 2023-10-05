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Kültür

34. Ankara Film Festivali'nde 9 film yarışacak

34. Ankara Film Festivali Ulusal Uzun Film Yarışması'nda bu yıl 9 film yarışacak.

İsa Toprak  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
34. Ankara Film Festivali'nde 9 film yarışacak

Ankara

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfından yapılan açıklamaya göre, 2-10 Kasım arasında gerçekleştirilecek festivalde yarışacak filmler belirlendi.

Festivalde, 2023'te ulusal ve uluslararası festivallerden ödülle dönen ve Türkiye prömiyerini Ankara Film Festivali'nde yapacak filmlerden oluşan bir panorama sunulacak.

Ulusal Uzun Film Yarışması'nda Kıvanç Sezer'in 8X8, Melis Önel'in "Aniden", Umut Evirgen'in "Annesinin Kuzusu", Fikret Reyhan'ın "Cam Perde", Tunahan Kurt'un "Karganın Uykusu", Ayşe Polat'ın "Kör Noktada", Umut Subaşı'nın "Sanki Her şey Biraz Felaket", Cemil Ağacıkoğlu'nun "Son Hasat" ve Nehir Tuna'nın "Yurt" filmleri yarışacak.

Festivalin ödülleri 10 Kasım'da düzenlenecek ödül töreninde sahiplerine sunulacak. En iyi ulusal uzun filme 100 bin, Mahmut Tali İlk Film Ödülü'ne layık görülen filme 40 bin lira para ödülü; en iyi film seçilen filmin yönetmenine de sonraki filmi için ilk defa yapımcı Cemal Okan tarafından "Fono Film Post Prodüksiyon Ödülü" verilecek.

Yarışmanın jüri üyeleri ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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