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Kültür

20. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nde "Hazreti Mevlana Gülşeni'ne Davet" programı gerçekleştirildi

Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen 20. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, 250 semazenin katıldığı Sema Ayin-i Şerifi ve Bektaşi Nefesleri dinletisiyle devam etti.

Melike Keskin  | 24.09.2023 - Güncelleme : 24.09.2023
20. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nde "Hazreti Mevlana Gülşeni'ne Davet" programı gerçekleştirildi Fotoğraf: Melike Keskin/AA

Konya

Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen 20. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, 250 semazenin katıldığı Sema Ayin-i Şerifi ve Bektaşi Nefesleri dinletisiyle devam etti.

Festivalin ikinci gününde Mevlana Meydanı'nda "Hazreti Mevlana Gülşeni'ne Davet" programı gerçekleştirildi.

İlgiyle izlenen 250 semazenin katıldığı programın ardından Kılıçarslan Meydanı'nda, Zakiran Nevbe Topluluğu tarafından Bektaşi Nefesleri konseri verildi.

Etkinlikler kapsamında yarın 17.00'de Mevlana Meydanı'nda İstanbul Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu, 20.00'de de Kılıçarslan Meydanı'nda İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu sahne alacak.

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