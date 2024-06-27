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Kültür

20. Çocuk Filmleri Festivali, 29 Haziran'da Van'da başlayacak

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenecek etkinlikteki film gösterimleri ve atölyeler ile bu kez Van'daki minik sinemaseverlerin kültür ve sanatla buluşması amaçlanıyor.

Fatih Türkyılmaz  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
20. Çocuk Filmleri Festivali, 29 Haziran'da Van'da başlayacak

Istanbul

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004'ten bu yana her yıl düzenlenen Çocuk Filmleri Festivali, 29 Haziran-3 Temmuz'da Van'da gerçekleştirilecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşecek.

Film gösterimleri ve atölyelerin yer aldığı festival ile Van'daki minik sinemaseverlerin kültür ve sanatla buluşması amaçlanıyor.

Festival kapsamında "Karlar Kraliçesi ve Prenses", "Harika Kanatlar: Maksimum Hız", "Kardeş Takımı", "Ejderham ve Ben", "Cesur Balina Katak", "Cesur İtfaiyeci", "Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör", "Benim Tatlı Diş Perim", "Süper Ajan Bernard: Görev Mars", "Çocuk Kalbi" ile "Altın Gaga ve Macera Çetesi" filmleri gösterilecek.

Dijital İçerik Üreticisi Berk Keklik'in "Oyunculuk Atölyesi", A90 Pictures CEO'su Mengü Atasağun'un "Film Yapım Atölyesi", oyuncu Burhan Gün'ün "Yaratıcı Drama Atölyesi" ile oyuncu ve senarist Etem Caner Karaüç'ün "Yazarlık Atölyesi" de etkinlik kapsamında minik sinemaseverlerle buluşacak.

Etkinlikler, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında 29 Mayıs-2 Haziran'da Şanlıurfalı çocuk sinemaseverlerin beğenisine sunulmuştu.

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