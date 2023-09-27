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Türk Yıldızları, Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen “Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST”te gösteri düzenliyor
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Kültür

"2. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali" başladı

Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali", 29 Eylül'e kadar Atatürk Kültür Merkezi'de (AKM) Yeşilçam Sineması'nda sinemaseverlerle buluşacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 27.09.2023 - Güncelleme : 27.09.2023
"2. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali" başladı Festival, yönetmen David Lowery'in "The Green Knight" filminin özel gösterimiyle başladı.

İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği festival, yönetmen David Lowery'in "The Green Knight" ve Jim Jarmusch'un "Only Lovers Left Alive" filmlerinin özel gösterimleriyle başladı.

Uluslararası Yarışma'da yer alan Michel Hazanavicius'un "Final Cut", Tanel Toom'un "Last Sentinel" ve Hui Yu'nun "Rescue Earth" filmleri de izleyicinin beğenisine sunuldu.

Bugün ise festivalde Ulusal Yarışma'da yer alan Barış Hancıoğulları'nın "Yeniden Leyla", Sezgin Cengiz'in "Tebessüm", Erdem Tepegöz'ün "Gölgelerin İçinde" ve Tolga Karaçelik'in "Kelebekler" filmleriyle Uluslararası Yarışma'da yer alan Kristina Buozyte ile Bruno Samper'ın yönettiği "Vesper" filmi gösterilecek.

"Yeniden Leyla" ve "Tebessüm" filmlerinin gösteriminin ardından film ekiplerinin katılımıyla söyleşiler gerçekleştirilecek.

Festivalde yarın, yönetmen Serpil Altın'ın "Geleceği Yönetmek" adlı filminin özel gösterimi yapılacak. Ulusal Yarışma'da yer alan Can Evrenol'un "Peri: Ağzı Olmayan Kız", Kaan Müjdeci'nin "Iguana Tokyo", Barış Sayhan'ın "Cemil Şov" ve Çağrı Cem Bayraklı'nın "Hızlı Ayaklar Olimpiyat Yolunda" filmleri seyirciyle buluşacak.

"Peri: Ağzı Olmayan Kız" ve "Cemil Şov" filmlerinin gösteriminin ardından film ekiplerinin katıldığı söyleşiler yapılacak.

Festivalin son gününde ise Daniel Lazo ile Eran May-Raz'ın "Sight Extended" ve Gavin Rother'in "Archive" adlı yapımı izleyicinin beğenisine sunulacak.

Gösterimlerle ilgili detaylı bilgiye "us3f.com" adresinden ve festivalin sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

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