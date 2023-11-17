"13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali" başladı
"13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali", Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşen açılış töreniyle başladı.
İstanbul
Törende konuşan festival başkanı Adem Sözüer, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesinin de aralarında bulunduğu pek çok kurumun festivale destek verdiğini belirterek, tüm kurumlara teşekkür etti.
Sözüer, farklı dünyaları adalet platformunda bir araya getirmek ve sorunlara adil bir çözüm bulmak amacıyla festivali gerçekleştirdiklerini aktararak, "Geçmiş yıllarda insanlık trajedileri son bulsun, keyfilik ve güç değil her alanda hukuk hakim olsun istedik. Ama maalesef şimdilerde trajediler daha da arttı. Bunları azaltmanın yollarından biri herkesin kendini ifade ettiği, farklı olsalar da birbiriyle konuşabildiği bir ortam oluşturmak. Bunun için de ifade özgürlüğünün her yönüyle güvence altına alınması gerekir. İşte bu nedenle festivalimiz, adalet platformunda dünyanın her köşesinden adalet filmleri gösteriyor, akademik programımızda ifade özgürlüğünü konuşuyoruz." dedi.
Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali direktörü Bengi Semerci de festivale ilişkin bilgi vererek, "Biz festivali, her yıl biriktirdiğimiz artarak çoğalan dostlarımızla gerçekleştiriyoruz. Destekleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Bu yıl festivalde gösterimde olacak filmlerin birçoğu aynı zamanda kendi ülkelerinin Oscar adayı. 'Herkes İçin Adalet' demeye devam ediyoruz ama özellikle bu yıl ve bundan sonra herkes için sinema diyoruz." ifadelerini kullandı.
Sinemaya Katkı ve Onur ödülleri verildi
Sinema ve tiyatroda yıllardır sürdürdüğü çalışmaları dolayısıyla oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu "Sinema Onur Ödülü"ne layık görüldü.
İnsan hakları ve ifade özgürlüğü konusunda sürdürdüğü çalışmaları nedeniyle Prof. Dr. İonna Kuçuradi de "Akademik Onur Ödülü"nün sahibi oldu.
Sinema sanatının tanıtılması ve gelişmesi için yaptığı katkılar nedeniyle Alin Taşçıyan ile görüntü yönetmeni Hüseyin Özşahin'e "Sinemaya Katkı Ödülleri" verildi.
Akademik Program bugün başlayacak
Festivalin her yıl İstanbul Üniversitesi (İÜ) Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen akademik programı, bugün başlayacak ve 23 Kasım'a kadar "ifade özgürlüğü" temasıyla gerçekleştirilecek. İÜ Doktora Salonu'nda oturumların yanı sıra paneller ve öğrenci kulüplerinin film analizleri forumlarla yürütülecek.
Türk ve dünya sinemasından, ana teması adalet olan filmler festivalde izleyiciyle buluşacak.
Festivalin Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nda 9 film, Altın Terazi Kısa Metraj Kurmaca Film Yarışması'nda 10 film, Altın Terazi Kısa Metraj Belgesel Yarışmasında ise 10 film yarışacak. "Adalet Terazisi" bölümünde dünya sinemasının seçkin örneklerinden 14 film gösterilecek
Endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı, iletişim toplantılarının yapıldığı VisionIST, 18-22 Kasım'da Beyoğlu Metrohan'da gerçekleştirilecek. 21 etkinliğin gerçekleşeceği programa, "icapff.com" adresinden kayıt yapılabilecek.
Festival filmleri 3 sinemada gösterilecek
Bu yıl, Beyoğlu Atlas 1948 Sineması, İBB Beyoğlu Sineması ve Kadıköy Sineması olmak üzere 3 sinemada devam edecek festivalin yarışma kategorilerindeki jüri üyeleri açıklandı.
Yolande Zauberman başkanlığındaki Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması jürisi, Anna Margarita Albelo, Carmen Gray, Melis Behlil ve Selen Öztürk'ten oluşuyor.
Julie Rousson'un başkanlığını üstlendiği Altın Terazi Kısa Metraj Kurmaca Film Yarışması jürisinde, Lalehan Öcal ve Serdar Örçin; Enis Rıza Sakızlı'nın başkanlığında toplanacak Altın Terazi Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması jürisinde Aslı Akdağ ve Yorgos Zois yer alacak.
Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) jürisi ise Aslı Ildır, Rıza Oylum ve Sezen Sayınalp'den oluştu. Öğrenci jürisinde, Günsu Akçatepe, Merve Baba, Tulya Tuana Diplomat, İrem Varol ve Mert Baran Yeşilbahçe görev yapacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.