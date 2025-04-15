12. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın ödülleri 10 Mayıs'ta sahiplerini bulacak
Bu yıl 12. kez düzenlenen "Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması"nın ödülleri 10 Mayıs'ta verilecek.
İstanbul
"Hacı Bektaş-ı Veli ve Makalat" teması ve "İncinsen de İncitme" sloganıyla 81 ilde gerçekleştirilen yarışma, her yaştan katılımcıları bir araya getirdi.
Yarışmanın Türkiye Geneli Ödül Töreni, 10 Mayıs'ta Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde yapılacak.
Araştırmacı yazar Prof. Dr. Yasin Pişgin'in konuşmasıyla başlayacak program kapsamında, yarışmanın farklı kategorilerinde Türkiye genelinde üstün başarı gösteren katılımcılarına ödülleri takdim edilecek.
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Prof. Dr. Mehmet Öncel'in tasavvuf musikisi konseri vereceği törende çeşitli çekilişler ve sürpriz etkinlikler de düzenlenecek. Ödül töreninin sadece bir kutlama değil aynı zamanda kültürel ve tarihi bir yolculuk niteliği taşıması planlanıyor.
Ödül törenine katılanlar, Hacı Bektaş-ı Veli'nin izlerini taşıyan, manevi ve tarihi bir merkez olarak dikkati çeken Hacıbektaş ilçesini de ziyaret etme fırsatı bulacak.
Ufka Yolculuk Yarışması hakkında
Geniş katılımlı bilgi ve kültür yarışmalarından biri olan Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması, 12 yılda toplam 5 milyon 795 bin 601 kişiye ulaştı.
Bu yıl ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkin olmak üzere 4 farklı kategoride 595 bin kişinin katılımıyla tamamlanan yarışmanın katılımcıları, Hacı Bektaş-ı Veli'nin insanlığa sunduğu değerleri yakından tanıma fırsatı buldu.
Katılımcılar, yaş gruplarına uygun olarak belirlenen "Maske Düştü" (ilkokul), "Zamansızlar Mektebi - Hak Muhafızları" (ortaokul), "Yolların Kanunu" (lise) ve "İncinsen de İncitme" (yetişkin) eserlerine ilişkin hazırlanan sorularla bilgi dağarcıklarını genişletme imkanı yakaladı.
Yarışma ve ödül törenine ilişkin detaylı bilgiler ve güncellemeler "www.ufkayolculuk.com" web sitesinde ve Ufka Yolculuk'a ait sosyal medya hesaplarında duyurulacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.