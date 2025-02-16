Dolar
36.24
Euro
38.01
Altın
2,883.28
ETH/USDT
2,677.60
BTC/USDT
96,972.00
BIST 100
9,877.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

12. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması tamamlandı

12. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması bu sene "İncinsen De İncinme" sloganıyla 81 ilde gerçekleştirildi.

Ahmet Esad Şani  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
12. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması tamamlandı

İstanbul

Her sene merkez ve il ödülleriyle Türkiye genelinde kitap okuma alışkanlığını teşvik etmeyi ve kültürel mirası yaşatmayı amaçlayan yarışma, bu yıl "Hacı Bektaş-ı Veli ve Makalat" temasıyla düzenlendi.

Bilgiyi ve kültürel değerleri nesiller boyu aktarmayı gaye edinen yarışma 7'den 70'e her yaştan katılımcıyı bir araya getirdi.

Her yaş grubu için farklı kategorilerde gerçekleştirilen yarışma, çevrim içi olarak Türkiye'nin 81 ilinde tamamlandı. Organizasyona 595 bin 601 kişi kayıt yaptırarak bilgilerini ölçme fırsatı buldu.

Daha önceki yıllarda "Güzel Ahlak", "Sağlıklı Yaşam" ve "Ramazan" gibi farklı konularda düzenlenen Ufka Yolculuk, bu yıl "Hacı Bektaş-ı Veli ve Makalat" temasıyla gerçekleştirildi.

Yarışma 4 kategoride düzenlendi

İlkokul, ortaokul, lise ve yetişkin olmak üzere 4 farklı kategoride düzenlenen yarışmada katılımcılar, Hacı Bektaş-ı Veli'nin insanlığa sunduğu değerleri yakından tanıma fırsatı buldu.

Katılımcılar, yaş gruplarına uygun olarak belirlenen "Maske Düştü" (İlkokul), "Zamansızlar Mektebi - Hak Muhafızları" (Ortaokul), "Yolların Kanunu" (Lise) ve "İncinsen de İncitme" (Yetişkin) eserlerine ilişkin hazırlanan sorularla bilgi dağarcıklarını genişletti.

Yarışmaya ait cevap anahtarı yarın, sınav sonuçları ise 1 Mart'ta "www.ufkayolculuk.com" adresinde duyurulacak.

Dereceye giren yarışmacılar için düzenlenecek ödül töreninin tarihi ve konumu ile ilgili güncel bilgiler de Ufka Yolculuk'un sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığından sağlık çalışanlarına yönelik açıklamalarda "hassasiyet" çağrısı
DMM "THK'ye atanan kayyumlar 2 bin kişiyi işe aldı" iddialarını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan The Economist'e tepki
AFAD Başkanı Pehlivan Hatay: Deprem bölgesinde iyileştirme süreci kapsamında ihalesi yapılmayan yapı kalmadı
Bakan Kurum, CHP Genel Başkanı Özel'in kendisine yönelik iddialarını yalanladı

Benzer haberler

12. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması tamamlandı

12. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması tamamlandı

TEKNOFEST Tarım Teknolojileri Yarışması'na başvurular devam ediyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet