12. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması tamamlandı
12. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması bu sene "İncinsen De İncinme" sloganıyla 81 ilde gerçekleştirildi.
İstanbul
Her sene merkez ve il ödülleriyle Türkiye genelinde kitap okuma alışkanlığını teşvik etmeyi ve kültürel mirası yaşatmayı amaçlayan yarışma, bu yıl "Hacı Bektaş-ı Veli ve Makalat" temasıyla düzenlendi.
Bilgiyi ve kültürel değerleri nesiller boyu aktarmayı gaye edinen yarışma 7'den 70'e her yaştan katılımcıyı bir araya getirdi.
Her yaş grubu için farklı kategorilerde gerçekleştirilen yarışma, çevrim içi olarak Türkiye'nin 81 ilinde tamamlandı. Organizasyona 595 bin 601 kişi kayıt yaptırarak bilgilerini ölçme fırsatı buldu.
Daha önceki yıllarda "Güzel Ahlak", "Sağlıklı Yaşam" ve "Ramazan" gibi farklı konularda düzenlenen Ufka Yolculuk, bu yıl "Hacı Bektaş-ı Veli ve Makalat" temasıyla gerçekleştirildi.
Yarışma 4 kategoride düzenlendi
İlkokul, ortaokul, lise ve yetişkin olmak üzere 4 farklı kategoride düzenlenen yarışmada katılımcılar, Hacı Bektaş-ı Veli'nin insanlığa sunduğu değerleri yakından tanıma fırsatı buldu.
Katılımcılar, yaş gruplarına uygun olarak belirlenen "Maske Düştü" (İlkokul), "Zamansızlar Mektebi - Hak Muhafızları" (Ortaokul), "Yolların Kanunu" (Lise) ve "İncinsen de İncitme" (Yetişkin) eserlerine ilişkin hazırlanan sorularla bilgi dağarcıklarını genişletti.
Yarışmaya ait cevap anahtarı yarın, sınav sonuçları ise 1 Mart'ta "www.ufkayolculuk.com" adresinde duyurulacak.
Dereceye giren yarışmacılar için düzenlenecek ödül töreninin tarihi ve konumu ile ilgili güncel bilgiler de Ufka Yolculuk'un sosyal medya hesaplarından duyurulacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.