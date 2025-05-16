Dolar
38.84
Euro
43.29
Altın
3,179.92
ETH/USDT
2,585.20
BTC/USDT
104,081.00
BIST 100
9,668.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan GENÇFEST "Bir Gençlik Festivali" programına katılıyor
logo
Kültür

10. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali sona erdi

Maltepe Üniversitesi ve İstanbul Marmara Eğitim Vakfı (İMEV) işbirliğiyle gerçekleştirilen "10. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali" sona erdi.

Fatih Türkyılmaz  | 16.05.2025 - Güncelleme : 16.05.2025
10. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali sona erdi

İstanbul

"Mitoloji ve Edebiyat" temasıyla düzenlenen üç günlük etkinliğin Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) kapanış programında, "Troyalılar Geliyor" tiyatro oyunu sahnelendi. Ardından öğrenciler, roman kahramanları kostümleriyle çeşitli performanslar sergiledi. Festival "HisTroy" adlı belgesel filminin gösterimiyle sona erdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Etkinlikle, gerçek ve hayal ürünü roman kahramanlarından yola çıkarak geçmişe ve bugüne tanıklık edilmesinin yanı sıra gençlerin kültür ve sanat yaşamının zenginleştirilmesi amaçlanıyor.

"Bu festival kuşakların buluşması"

Festivale ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan İMEV Mütevelli Heyeti Danışmanı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, yıllardır devam eden festivalin önemine dikkati çekerek, "Roman Kahramanları dergisinin önderliğinde başlayan bu çalışmalar dün geçtikçe daha çok artıyor. Lise ile üniversiteyi buluşturması bakımından son derece değerli. Bu etkinlikle kültür, sanat, edebiyat noktasında buluşarak çok güzel işbirlikleriyle bu çalışmalar yapılıyor." dedi.

Çotuksöken, bu yıl mitoloji ile edebiyat arasındaki ilişkiyi ele alan festivalin sadece İstanbul'la sınırlı olmadığını ve yurt geneline yayıldığını söyledi.

Festivali "kuşakların buluşması" olarak tanımlayan Çotuksöken, "Gençlerimizin hakikaten edebiyata çok iyi ilgisi var. Farklı bir okuma temposuyla kitaplarla da ilgileri var. Önceki zaman kesitleriyle, geçmiş-şimdi-gelecek arasında köprüleri kuruyorlar. Yaş olarak da farklı kuşaklar bir araya geliyor. İnsanlığın öteden beri ortak olan mirasına da böylece yönelmiş oluyorlar." şeklinde konuştu.

"Üç farklı evreni tek bir çatı altında birleştirmeye çalıştık"

"HisTroy" adlı belgesel filmin yönetmeni Ülkü Sönmez de Troya üzerine daha önce iki belgesel çektiğini ancak bu filmin gerçek kahramanların yanı sıra animasyon ve kurgu öğelerini de barındırdığını söyledi.

Sönmez, belgeselde arkeolojik, mitolojik ve popüler 3 troyadan bahsettiklerinin altını çizerek, "Bu üç farklı evreni tek bir çatı altında birleştirmeye çalıştık. Bu anlamda çok zorlayıcıydı. Bunları bir arada harmanlamak biraz zor oldu ama keyifli bir süreçti. Yani şu ana kadar aldığımız dönüşler de güzel oldu. Festival sürecimiz devam ediyor. İtalya, İsveç ve Venezuela'dan çeşitli festivallerden ödüller aldık." şeklinde konuştu.

Festival sürecinin ardından filmin genel izleyiciyle buluşmasını arzu ettiklerini aktaran Sönmez, eylüle kadar İzmir, Aydın ve Manisa'da film gösterimleri olacağını kaydetti.

HisTroy'un senaristi Rıdvan Gölcük ise filmin Troya'ya özgü bir tarih anlatımı olduğuna vurgu yaparak, "Troya'daki tarih yazımı ve tarih anlatımı Anadolu'daki diğer arkeolojik merkezlerden çok farklı. Diğer arkeolojik merkezlerde kazıdan çıkan malzemeyle alanı öğrenirsiniz. Fakat burada kazılar 1871'de başlamadan çok önce milattan önce 750'de Homeros'un İlyada adlı eseri var. Kazılardaki bulguları Homeros'un İlyada'sı konuşturuyor." ifadelerini kullandı.

Gölcük, belgesel filmin Troya'nın hikayesini kendi coğrafyasından yorumlayan bir yapım olduğuna işaret ederek, festivalin temasına fazlasıyla uygun bir içeriğin festivalde gösterilmesinden de mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığından güvenlik koruculuğunun 40. yılına özel paylaşım
Bazı iller için sağanak uyarısı
Çınarcık Belediyesine çevre kirliliği cezası uygulandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kalıcı ateşkes için tüm imkanlarımızı seferber etmeliyiz
Bakan Tunç: Depreme ilişkin idari yargıda açılan davaların yaklaşık yüzde 75'i karara bağlandı

Benzer haberler

10. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali sona erdi

10. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali sona erdi

Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Hemşireler hastanın nabzını tutarken ruhuna da dokunuyor

Türk sinemasında evrenselle yereli buluşturan yönetmen: Ömer Kavur

Türk sinemasında evrenselle yereli buluşturan yönetmen: Ömer Kavur
Türk hikayeciliğinin usta ismi: Sait Faik Abasıyanık

Türk hikayeciliğinin usta ismi: Sait Faik Abasıyanık
Türk tiyatrosuna ömrünü veren sanatçı: Haldun Taner

Türk tiyatrosuna ömrünü veren sanatçı: Haldun Taner
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet