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Kültür

Sezai Karakoç'un hayatını anlatan "Dünya Sürgünü" belgeselinin galası yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 16 Kasım 2021'de vefat eden şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç'un hayatını anlatan "Dünya Sürgünü" adlı belgeselin galasına katıldı.

Fatma Sevinç Çetin   | 15.11.2022
Sezai Karakoç'un hayatını anlatan "Dünya Sürgünü" belgeselinin galası yapıldı Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Tarihi Salon'da düzenlenen galada konuşan Ersoy, Sezai Karakoç'un derin düşünce dünyasının mimarı olduğunu belirtti.

Ersoy, "Sezai Karakoç'un şahsında bir düşünürün zihni, bir şairin edebi ustalığıyla buluşmuş, bu birliktelikten eşsiz bir külliyat hayat bulmuştur." dedi.

Bakan Ersoy, belgeselin bir yıl önce hayatını kaybeden Karakoç'un hatırasını canlı tutmak için verilen çaba olduğunu vurguladı. Bakanlık olarak projeye verdikleri destekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Dünya Sürgünü yapımı da bu farkındalıkla atılmış bir adımdır. Senarist Okan Yılmaz ve yönetmen Ekrem Arslan’ın şahsında emeği geçen bütün kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum. 6 aylık yoğun mesai inşallah karşılığını bulacaktır ve bu eser Sezai Karakoç’a dair hafızamızı tazelerken dijital arşivimizde de gelecek nesillerimize hizmet edecek bir eser olarak yerini alacaktır. Bizler, Sezai Karakoç'tan feyz almaya ve hatırasında ilham bulmaya devam edeceğiz."

Ersoy, konuşmasında İstanbul'daki terör saldırısını da anımsatarak, "Emniyet güçlerimiz gereğini yapmıştır, fazlası da yapılacaktır. Bu caniler ve onları besleyenler dün olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti devletinden ve Türk milletinden hak ettikleri cevabı alacaktır." diye konuştu.

"Sezai Karakoç'un adını duyurmak için çabalıyoruz"

TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol da Karakoç'un çağın her meselesiyle alakalı bir şair olduğunu ifade ederek, Karakoç'un inancı, hayatı dolayısıyla "yenilmiş" insanlara ümit ışığı olduğunu belirtti.

Varol, "Biz, bugün TRT'de yaptıklarımızla bir nevi Sezai Karakoç'un fikir dünyasının izinden gidiyor, büyük bir coğrafyanın ve kadim bir medeniyetin hikayesini ekranlara taşıyoruz. Biz bu projeyle Sezai Karakoç'un adını duyurmak için çabalıyoruz." dedi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT ve Krom Medya ortak yapımı "Dünya Sürgünü" adlı belgeselinin galasına eski Başbakan Yardımcılarından Beşir Atalay, Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir, belgesel ekibi ve izleyiciler de katıldı.

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