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Kültür Sanat

Yönetmen Özpetek İtalya'nın prestijli sinema ödülünü aldı

İtalya'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek, İtalyan sinemasının prestijli FICE Ödülü'ne layık görüldü.

Barış Seçkin   | 24.09.2020
Yönetmen Özpetek İtalya'nın prestijli sinema ödülünü aldı Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Roma

İtalya’nın önde gelen sinema eleştirmenleri ve yazarlarının oluşturduğu İtalya Sanat ve Deneme Sinemaları Federasyonu (FICE), bu yılki ödülünü yönetmen Ferzan Özpetek'e vereceğini açıkladı.

Özpetek’in özellikle son çektiği, "Şans Tanrıçası (La Dea Fortuna)" filmi olmak üzere kariyeri boyunca tutarlı biçimde yazdığı kaliteli senaryolar ve bunları sahneleme becerisi, oyunculara yönelik yönlendirmeleri ile izleyicilerin tartışmasız şekilde beğenisini kazanması nedeniyle ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Yönetmen Özpetek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ödülün İtalyan sinemasında verilen prestijli ödüllerden biri olduğunu belirterek, "Ağırlığı olan bir ödül. Böylesine önemli bir ödüle layık görülmekten onur duyuyorum, mutlu oldum." dedi.

Özpetek, Mantova kentinde 5-8 Ekim’de yapılacak sinema buluşmalarına giderek, 7 Ekim’deki ödül törenine katılacağını ifade etti.

Özpetek, ay başında da 77. Uluslararası Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikte İtalyan Yazarlar ve Yayıncılar Derneğinin (SIAE) "Özel Ödülü"nü almıştı.

Bu arada, Özpetek’in kariyerindeki 13'üncü uzun metraj filmi "Şans Tanrıçası"nın yarın İspanya’da gösterime gireceği belirtildi.

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