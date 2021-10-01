Dolar
8.89
Euro
10.31
Altın
1,756.20
ETH/USDT
3,002.90
BTC/USDT
43,744.00
BIST 100
1,406.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Olimpik Marsilya takımının Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, Galatasaray maçının ardından basın toplantısı düzenliyor.
logo
Kültür

Yayıncı Tevfik Rauf Baysal vefat etti

Hayy Kitap'ın sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Rauf Baysal, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 53 yaşında hayatını kaybetti.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 01.10.2021
Yayıncı Tevfik Rauf Baysal vefat etti

Istanbul

Baysal'ın vefatı, Türkiye Yayıncılar Birliğinin sosyal medya hesabından "Üyemiz, Hayy Kitap'ın sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Rauf Baysal vefat etmiştir. Tüm sevenlerine, ailesine ve yayıncılık dünyasına başsağlığı dileriz." ifadeleriyle duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Doç. Dr. M. Mücahit Küçükyılmaz da Baysal'ın vefatının ardından, "Rauf Baysal tanıdığım en ilkeli, ahlak sahibi insanlardandı. Hayy Kitap ile yayıncılığa yeni bir seviye getirdi. Şeyh ile Hükümdar onun teşvikleriyle ortaya çıkmıştı. Rabb'im gani gani rahmet eylesin, eşi ve bebeğine şifalar nasip etsin." açıklamasında bulundu.

Yönetmen Semih Kaplanoğlu da "Kuşadası'ndan komşumuz, İzmir Atatürk Lisesi'nde öğretmenim Haluk Baysal'ın oğlu sevgili arkadaşımız Rauf Baysal'ı kaybettik. Onu sıcak gülümsemesi ile hatırlayacağız. Nur içinde yatsın mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Yazar Leyla İpekçi ise "Ah Rauf Baysal, 1990'lardan beri gazetecilik yıllarımdan yayıncılık yıllarıma, yazarlıktan editörlüğe, yaz ramazanlarında nice sofralara, atalar tohumu organik tarım kimsenin derdi değilken Buğday Derneğinde toplantıdan toplantıya... Birlikte kitaplar da yaptık. Mekanın cennet olsun." paylaşımını yaptı.

Tevfik Rauf Baysal'ın cenazesi bugün 15.00'te Kuşadası Adalızade Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 16'ya yükseldi
Güney Afrika'da Kovid-19 tedbirleri en alt seviyeye düşürüldü
ABD'de tüm çabalara rağmen Kovid-19 salgını istenen seviyeye gerilemedi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 29 bin 104 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 216 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Yayıncı Tevfik Rauf Baysal vefat etti

Yayıncı Tevfik Rauf Baysal vefat etti