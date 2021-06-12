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Kültür Sanat

'Yavuz: Adaletin Kılıcı' filmi 2023'te izleyicilerle buluşacak

Mısır Seferi sonucu hilafeti Osmanlı'ya getirerek İslam dünyasının tek bir çatı altında toplanmasını sağlayan Yavuz Sultan Selim'in hayatını beyazperdeye aktaran "Yavuz: Adaletin Kılıcı", 2023 yılında vizyona girecek.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 12.06.2021
'Yavuz: Adaletin Kılıcı' filmi 2023'te izleyicilerle buluşacak

İstanbul

İlk Türk İslam halifesi ve 9. Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim'in hayatı, sinemaya aktarılacak.

Yapımcılığını CY Medya adına Halit Arabacı'nın üstlendiği "Yavuz: Adaletin Kılıcı" adlı projenin kast çalışmalarına başlandı. İki yönetmenin çekeceği filmde, Türk ve yabancı oyuncular yer alacak.

Film, Yavuz Sultan Selim'in Osmanlı İmparatorluğu'nun kaderini, hatta doğrudan dünya tarihini değiştiren seçimlerini, iç hesaplaşmalarını ve başarılarını konu alacak.

Dekorasyon ve kostümler için hummalı bir hazırlık sürecine başlayan yapım ekibi, çekimleri 2022 yılında Fas'taki Atlas Stüdyoları'nda gerçekleştirmeyi planlıyor.

İlk teaseri yayınlanan film, 2023 yılında vizyona girecek.









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