Euro
10.32
Dolar
8.44
BIST 100
1,411.92
Altın
1,910.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

Van Gölü'nün eşsiz manzarasına sahip Urartu Kalesi restore ediliyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Urartular dönemine ait kale, restore edilerek turizme kazandırılacak.

Şener Toktaş   | 26.05.2021
Van Gölü'nün eşsiz manzarasına sahip Urartu Kalesi restore ediliyor Fotoğraf:Harun Nacar/AA

Bitlis

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi girişindeki tepede bulunan, birçok medeniyet tarafından kullanılan Adilcevaz Kalesi, Ahlat Müzesi başkanlığında yapılan çalışmalarla bölgenin önemli destinasyonlardan biri haline getirilecek.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, AA muhabirine, Osmanlı döneminde yenilenen kalenin yeniden restorasyonuna başlandığını söyledi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla eşsiz bir güzelliğin ortaya çıkacağını belirten Gürsoy, "Adilcevaz bölgemizin cazibe merkezi olacak. Kalemiz 3 bin yıllık bir yapı. Yıllarca bazı tahribatlar yaşanmış. Şimdi bunu restore ederek turizme kazandıracağız. Orada seyir terası gibi bir yer düşünüyoruz. Van Gölü'nün eşsiz güzelliklerini insanların görebilmesi için bir tesis yapacağız." dedi.

Adilcevaz Kef Kalesi'nde de kazı çalışmalarına başlanılacağını bildiren Gürsoy, Urartu krallarının 160 odalı sarayının kazılarla gün yüzüne çıkarılacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,5 milyonu aştı
BM: Çatışmalar Kovid-19'la mücadele çabalarını zorlaştırıyor
Avrupa'da aşı dezenformasyonu yapan Rus iletişim ajansı Türkçe bilen personel arıyor
İkna timlerinin 'biz aşı olduk, ayağınıza geldik' sözü 'aşı inadı'nı kırıyor
'Koronavirüs savaşçıları'ndan kırsalda filyasyon ve aşı seferberliği

Benzer haberler

Van Gölü'nün eşsiz manzarasına sahip Urartu Kalesi restore ediliyor

Van Gölü'nün eşsiz manzarasına sahip Urartu Kalesi restore ediliyor

'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Dikili'deki adalar bölgesi doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor

Ani Ören Yeri'nin saklı tarihi kazılarla gün yüzüne çıkarılacak

'Dünyanın ilk sakin adası' turizmde kontrollü normalleşme dönemine hazır

'Dünyanın ilk sakin adası' turizmde kontrollü normalleşme dönemine hazır
Turizmin başkenti Antalya'da 'güvenli turizm' için denetimler artırıldı

Turizmin başkenti Antalya'da 'güvenli turizm' için denetimler artırıldı
Güvenli Turizm Sertifikasyonu'nun kalıcı hale gelmesi ile Türk turizminin markalaşması hedefleniyor

Güvenli Turizm Sertifikasyonu'nun kalıcı hale gelmesi ile Türk turizminin markalaşması hedefleniyor